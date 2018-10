"Sporting? Vimos o sorteio em direto e no final fizemos uma pequena festa"

Loures prepara-se para enfrentar o Sporting na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Confiança e ansiedade são os sentimentos dominantes do treinador e dos futebolistas do Loures para a receção ao Sporting, no sábado, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. A equipa que milita na série C do Campeonato de Portugal iniciou na terça-feira a sua preparação para a receção aos leões, que terá lugar na cidade de Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira.

O facto de o jogo se realizar com um dos três grandes do futebol português está a deixar ansiosos os jogadores e equipa técnica do Loures, que, apesar de estarem conscientes das dificuldades, acreditam num bom resultado.

Em declarações à agência Lusa, o treinador do Loures, André David, afirmou que "este jogo será especial" e que o um dos objetivos passa por "mostrar a qualidade da equipa e a ideia de jogo", mas também "o futebol que se pratica nos escalões mais baixos".

"Sendo um jogo da Taça o objetivo é passar à eliminatória seguinte. No entanto, sabemos que, sendo com o Sporting, será um jogo muito difícil. O grande desafio será tentar ser os mais fiéis, capazes e atrevidos, para jogar aquilo que é o nosso jogo, impondo a nossa ideia e modelo de jogo", apontou o técnico, de 33 anos.

Relativamente ao plano de treinos, o jovem técnico, que treina a equipa lourense há apenas cinco semanas, e conta com passagens por clubes como o Académico de Viseu, Bragança e Tourizense, explicou que a única mudança se deveu ao facto de a equipa jogar a um sábado, estando acostumada a jogar aos domingos

Do lado dos jogadores o entusiasmo também é contagiante, como contou o guarda redes e subcapitão, Filipe Leão. "Vimos o sorteio em direto e no final fizemos uma pequena festa. O nosso desejo é apanhar sempre um grande e, por isso, estamos muito motivados e ansiosos. É daqueles jogos que todos vão querer jogar", sublinhou.

Esta ideia é partilhada pelo defesa e capitão de equipa, Fábio Marinheiro, que afastou qualquer possibilidade de o desaire do último fim de semana, em casa, diante do Torrense (derrota por 1-0), afetar a motivação da equipa lourense. "São jogos diferentes e uma competição diferente. Esta será uma semana diferente, pois é um jogo que todos querem jogar e aparecer", sublinhou o capitão, apelando a que os sócios e simpatizantes do Loures se desloquem a Alverca para apoiar a equipa.

O Loures defronta o Sporting no sábado, numa partida que se irá realizar no Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, a partir das 20h45, naquele que será o segundo embate entre as duas equipas, depois da vitória caseira dos 'leões', por 3-0, na segunda eliminatória da edição de 1981/82 da Taça de Portugal

Neste momento, o Loures ocupa o 13.º lugar na série C do Campeonato de Portugal, com sete pontos (com menos um jogo), enquanto o Sporting, segue no quinto posto da I Liga, com 13 pontos.