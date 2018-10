Os jogadores do Sertanense terão como prémio comer na bancada VIP do Estádio Cidade de Coimbra e mais alguns euros na conta.

A Sertã vai parar amanhã, e boa parte da população da vila do distrito de Castelo Branco vai pôr-se a caminho do Estádio Cidade de Coimbra para ver a sua equipa defrontar, pela primeira vez, o Benfica na Taça de Portugal. "Traídos" pela decisão da Federação Portuguesa de Futebol, adeptos, dirigentes e jogadores do Sertanense prometem atirar para trás das costas o facto de terem de calcorrear cerca de 80 quilómetros para estar num jogo único, de forma a desfrutar do momento. E saia de campo seja com que resultado for, o grupo de trabalho de João Manuel Pinto terá à espera um jantar... com vista especial. "Depois de o jogo acabar, vão jantar na tribuna presidencial para olharem para o campo onde estiveram pouco tempo antes. É o primeiro miminho que lhes vou dar para poderem lembrar que já estiveram num palco muito grande, haja o que houver no jogo. O que mais desejava era ter de mudar o feriado municipal [do concelho da Sertão] de 24 de junho para 18 de outubro... era o meu maior sonho!", afirma a O JOGO Paulo Farinha, presidente do Sertanense.

Mesmo sem poder ser anfitrião no Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos, o dirigente está feliz por defrontar o Benfica e, ao grupo de trabalho, não esconde a intenção de lhe dar uma alegria. "Já lhes disse que pago os ordenados na sexta-feira [risos]. Dar um bónus se ganharem? Ainda não tive tempo para pensar, mas vou dar-lhes um miminho, claro. Mas conhecendo este plantel, sei que não é o dinheiro que vai alterar a sua maneira de estar", afirma Paulo Farinha, que há 20 anos lidera o clube e que já o viu cair sete vezes em dez anos perante equipas da I Liga: três delas foram contra o FC Porto (2007/08, 2008/09 e 2009/10), as restantes frente a Olhanense, Rio Ave, U. Madeira e Tondela. Como tal, há confiança para amanhã. "Vamos tentar fazer com que seja um jogo em casa mesmo não o sendo. Apelo aos meus sócios para fazerem a festa na Sertã, para que o nosso habitat natural seja reconhecido", diz o responsável do Sertanense, que, para poder falar com O JOGO, teve de deixar o telefone longe, dadas as sucessivas solicitações para tomar decisões. Mesmo no meio do rebuliço que é tratar da coordenação da organização de um jogo grande numa cidade alheia, Paulo Farinha não esconde algum humor quando questionado sobre o que espera do embate com as águias. "Nós vamos jogar com os melhores, não temos por onde poupar [risos]. Taça é Taça, tudo pode acontecer: lembro um dos jogos com o FC Porto em que estávamos empatados ao intervalo e acabámos por também empatar no fim por... 4-0", recorda com ironia.

Em Coimbra, de resto, antevê um palco dos sonhos: "Temos uma das equipas com média de idades mais baixa. O Sertanense é um clube de sonho para os jogadores saltarem para os campeonatos profissionais, é uma rampa de lançamento, e quinta-feira [amanhã] terão uma oportunidade de ouro para fazer por isso."