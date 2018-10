Sertanense-Benfica já tem data e hora

Jogo é referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal

O jogo entre Sertanense e Benfica, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, vai ser disputado na quinta-feira, 18 de outubro, às 20h45, em local a definir.

O emblema do distrito de Castelo Branco, da Série C do Campeonato de Portugal, confirmou a data e a hora do encontro com os encarnados, que lideram a I Liga em igualdade com o Braga, na sua página oficial no Facebook.

"O local do jogo encontra-se ainda por confirmar, assim como o início da venda de bilhetes", acrescentou o clube, no mesmo comunicado.

Na quinta-feira, em reunião do executivo camarário, o presidente do município da Sertã, José Farinha Nunes (PSD), admitiu que o Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos apresenta problemas no relvado, que podem inviabilizar a realização do encontro neste recinto, que tem capacidade para 7600 espetadores.

Contactado pela Lusa, o treinador do Sertanense, João Manuel Pinto, afirmou que o relvado "está praticável", reconhecendo que "não é o Estádio da Luz", tendo feito notar que "é um relvado natural e está perfeitamente praticável".

O antigo defesa central de Benfica e FC Porto explicou ainda que o jogo com o Sintrense, que estava previsto para domingo, foi adiado para "dar mais descanso ao relvado e se apresentar em ótimas condições".

"Se não for na Sertã, que seria uma pena para estas gentes e um perder da tradição da Taça de Portugal em levar os clubes maiores a jogar nos campos das regiões do interior, fala-se em Oleiros, ou seja, num piso sintético. Aguardemos pela decisão, para eu poder preparar a equipa", concluiu.

Esta vai ser o primeiro embate entre as duas equipas, sendo que o Sertanense já defrontou três vezes o FC Porto para a Taça e perdeu sempre por 4-0 (em 2007/08 e 2008/09 na Sertã e em 2009/10 no Porto).

Para chegar à terceira ronda da Taça, o Sertanense, oitavo na Série C do terceiro escalão, eliminou Beneditense (2-0, na Sertã) e o vizinho Vitória de Sernache (3-1, em Cernache do Bonjardim).

O Benfica, recordista de vitórias na Taça com 26 triunfos, visita o Sertanense nas vésperas de defrontar o Ajax, em Amesterdão, para a terceira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões.