"Se me chamasse Jorge Jesus, Rui Vitória ou Mourinho não estaria suspenso há 80 dias"

José Manuel Viage, treinador do Montalegre, disse que o mais justo era o jogo ter ido para prolongamento.

Prolongamento: "Sinto-me um treinador bastante feliz, orgulhoso pelos meus jogadores, por aquilo que fizeram. Quando lançámos este jogo, dissemos que queríamos tentar vencer o Benfica, que íamos defrontar o Benfica olhos nos olhos. Defrontámos uma das melhores equipas de Portugal. Fizemos um jogo estrondoso e era justo, no mínimo, o Montalegre levar este jogo para prolongamento. Não conseguimos, mas saio extremamente satisfeito".

Resultado: "Tivemos as nossas chances para fazer golo. Não fizemos. O Benfica acabou por fazer um golo de bola parada, num canto, no sítio para onde costuma bater. Podíamos ter empatado o jogo. Tivemos o jogo em aberto até ao fim. Mas, do outro lado, estava uma equipa melhor do que nós. Houve momentos do jogo em que fomos brilhantes, com critério, posse de bola. Estivemos muito equilibrados. O Montalegre disputa o Campeonato de Portugal e, ainda há muito pouco tempo, disputava os distritais. Este jogo pode abrir-nos outros horizontes".

Ausência: "Claramente os jogadores sentiram a minha falta no banco. Eu sou o treinador deles. Eles gostavam que fosse possível eu estar no banco. É preciso dizer muita coisa sobre isto [suspensão com que foi punido], mas se calhar é melhor não dizer. Em Portugal, costumam ser muito fortes com os fracos e demasiado fracos com os fortes".

Expulsão: "Vou falar em dois treinadores. Vou falar no Sérgio Conceição e no Abel [Ferreira], dois treinadores que eu admiro, competentes, dos melhores. O treinador Sérgio Conceição já foi seis vezes expulso e nunca deixou de estar no banco, e o Abel o mesmo. Se o José Manuel Viage se chamasse Jorge Jesus, Rui Vitória ou José Mourinho não estaria nesta situação, com uma suspensão há 80 dias por um motivo caricato. Não tiveram sensibilidade de perceber que era um jogo Montalegre - Benfica. Tiraram-me este jogo, mas não conseguiram tirar uma exibição estrondosa da minha equipa. Eu não quero arranjar polémicas com nenhum destes profissionais.

Sonho: "Este jogo, para nós, antes de o realizarmos, já era uma grande vitória, pelo facto de trazermos uma equipa como o Benfica a Montalegre. Conseguimos organizar aqui o jogo, com o apoio da autarquia e de outras pessoas. Era um sonho de menino. Eu sonhava em poder jogar com o Benfica aqui em Montalegre."