Rogério Sousa e a receção ao Sporting: "Preferia jogar no nosso campo, mas entendo a decisão"

Treinador do Lusitano de Vildemoinhos salientou que o Sporting "é superfavorito", mas promete equipa a "fazer tudo para ganhar".

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, Rogério Sousa, treinador do Lusitano Vildemoinhos, abordou a estreia de Marcel Keizer no comando técnico dos leões. "O Sporting é muito mais que o treinador e, com aquele plantel, seria sempre favorito. Mas é lógico que não sabemos bem o que vamos encontrar e isso trouxe-nos dificuldades na preparação, porque não sabemos bem se ainda serão dinâmicas do Peseiro ou se já terão trabalhado novas"

O jogo vai ser disputado no Estádio Municipal do Fontelo, com o técnico do Lusitano a admitir também que gostava de jogar em casa, onde na eliminatória anterior afastou outra equipa da I Liga, o Nacional: "Preferia jogar no nosso habitat, com as dimensões do campo ligeiramente inferiores, mas entendo a decisão que a direção tomou, a opção por um campo com mais espetadores e que vai ter casa cheia", admitiu o técnico do Lusitano.

Mesmo em campo neutro, Rogério Sousa acredita que é possível seguir em frente na Taça, até porque "o Sporting também tem pontos fracos": "Vamos tentar explorá-los", explicou reforçando a ideia de que "é possível ganhar o jogo", algo para o qual será, no entanto, necessário "roçar a perfeição".

O técnico do clube "trambelo", quinto classificado da Série B do Campeonato de Portugal, está convencido que a chuva dos últimos dias não deverá condicionar o estado do relvado do Fontelo: "No treino que lá fizemos esta semana, estava em boas condições e não deverá estar empapado".

Rogério Sousa falou ainda sobre a motivação da sua equipa para defrontar um conjunto com o Sporting. "Nós, e a maior parte dos clubes de Portugal, quando jogamos contras os grandes, não precisamos de motivação. Temos de ser equilibrados no jogo, temos que viver tudo isto com tranquilidade", explicou.

De acordo com Rogério Sousa "há mais excitação", pelo que a sua equipa terá de ser "equilibrada".

Por seu lado, o capitão de equipa do Lusitano de Vildemoinhos, Calico, destacou a importância do jogo de sábado na carreira dos jogadores do Lusitano.

"Nós merecíamos esta oportunidade. Estamos felizes, e a desfrutar. Vai ser um jogo histórico para todos nós, pela oportunidade única que será para muitos de nós", disse. Sobre as possibilidades de eliminar os leões, o jogado do Lusitano lembrou que "no futebol não há impossíveis".

O Lusitano de Vildemoinhos recebe o Sporting pelas 15h00 de sábado, no Estádio do Fontelo, em Viseu, em encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal.