Ricardo Sousa: "Vamos defrontar o melhor Braga de sempre"

Treinador do Felgueiras fez a antevisão do jogo de domingo, em casa, com o Braga.

Ricardo Sousa já viveu um momento de glória a Taça de Portugal, quando, a 19 de junho de 1999, conquistou o troféu ao serviço do Beira-Mar, ao vencer, na final, o Campomaiorense. Agora como treinador do Felgueiras, o antigo médio vai ter oportunidade de reencontrar grandes ambientes, este domingo, na receção ao Braga, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

"Receber um clube grande é bom para os jogadores e no aspeto financeiro para o clube. Neste momento temos visibilidade e aspeto financeiro e, por isso, procuro motivar os jogadores no sentido de passarmos esta eliminatória para, quem sabe, numa próxima eliminatória, encontrarmos um adversário mais acessível. E se passarmos a seguir estaremos mais perto de um sonho, porque a Taça é para nós um sonho. Continuamos vivos, vamos lutar sempre pelos sonhos e vamos entrar em campo para discutir a eliminatória", afirmou o treinador da equipa que milita na série A do Campeonato de Portugal e que tem consciência das dificuldades que vai encontrar. "Vamos defrontar o melhor Braga de sempre, um clube organizado e uma equipa com muita qualidade fruto do bom trabalho do Abel. Este é um Braga fortíssimo e cada vez mais próximo dos três grandes. É difícil conseguir ombrear com o Braga da maneira que está, vamos tentar dificultar ao máximo a sua tarefa, tendo sempre os pés bem assentes no chão. O nosso grande objetivo é honrar o emblema que temos ao peito. Se tivermos determinação, entrega e formos rigorosos, chegaremos ao final do jogo e, independentemente do resultado, os nossos associados vão aplaudir-nos e dar-nos força para a nossa verdadeira guerra que é na próxima semana, no regresso ao Campeonato de Portugal".