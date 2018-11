Sportinguista desde pequenino, António Loureiro, presidente do Lusitano de Vildemoinhos, vai deixar essa paixão de lado no jogo deste sábado. Vai até fazer uma promessa se o clube viseense ganhar

Presidente do Lusitano, de Vildemoinhos, desde 2010, António Loureiro admite que a tarefa da equipa treinada por Rogério Sousa é muito complicada. Atribui, inclusive, 99 por cento de favoritismo ao Sporting para seguir em frente na Taça de Portugal. Mas como é um homem de fé acredita que amanhã haverá uma ajuda divina e até garantiu que vai fazer uma promessa se o clube de Viseu surpreender os leões. "Estão todos a trabalhar com muita ansiedade, se calhar os jogadores mais do que eu, e temos de começar a rezar para ver se há um milagre no sábado. Só mesmo com um milagre é que conseguimos eliminar o Sporting, mas apesar de achar que temos um por cento de possibilidade de eliminar o Sporting, tenho muita fé nessa pequena percentagem", confidenciou o presidente do Vildemoinhos a O JOGO.

É precisamente por ser um homem de fé que deixa para amanhã uma promessa. "Provavelmente, vou fazer uma promessa à Nossa Senhora de Fátima, mas neste tipo de situações só quando estou em cima do acontecimento é que penso na promessa que devo fazer", revelou, garantindo que a promessa "não vai passar por ir a Fátima a pé".

António Loureiro garante que no clube estão todos a trabalhar com muita ansiedade. Homem de fé, revela que é hora de começar a rezar para ver se o Lusitano elimina o Sporting

Independentemente de haver ou não um "milagre", o clube viseense já está a ganhar. Com a mudança do jogo do Campo dos Trambelos para o Estádio do Fontelo, que tem capacidade para 7000 espectadores, e tendo em conta que a lotação já está esgotada, o Lusitano foi informado pela Direção presidida por Frederico Varandas que o Sporting vai ceder a parte da receita a que tinha direito. Sportinguista desde pequenino, António Loureiro agradece aos responsáveis leoninos. "Quero agradecer publicamente ao Sporting. É bom que os clubes grandes ajudem os clubes pequenos como o nosso, porque lutamos no dia a dia com grandes dificuldades", lembrou.

Estava, portanto, dado o mote para algumas críticas aos políticos e aos responsáveis do futebol português. "Temos poucos apoios. A Federação Portuguesa de Futebol devia apoiar mais estes clubes e o poder central também devia fazer alguma coisa em relação aos clubes do interior, porque é uma luta desigual com os clubes do litoral. Basta pegar no mapa do futebol português e ver que no interior os clubes estão todos a morrer. Tenho um homólogo de um clube do litoral que consegue angariar 200 mil euros de patrocínios e eu, em Viseu, não consigo arranjar 20 mil. A não ser que queiram que o futebol e o desporto em geral acabe no interior", criticou António Loureiro, lançando uma sugestão. "Deviam baixar a taxa do IVA dos bilhetes, já que baixaram para outro tipo de espetáculos..."

"Nem um bilhete para os amigos"



A corrida aos bilhetes foi tal que houve confusão na sede do Lusitano e a polícia teve de ser chamada. António Loureiro, presidente do clube viseense, admite que era preciso um estádio com mais capacidade. "A lotação está esgotada há dias e nem para um amigo se consegue desenrascar um bilhetinho. A lotação do Estádio do Fontelo é pequena, mas compreende-se, porque raramente há jogos de futebol com este grau de afluência. Se o estádio tivesse o dobro da capacidade, tínhamos lotação esgotada na mesma", garante António Loureiro.