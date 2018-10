Paços de Ferreira vence Gafanha e segue em frente na Taça de Portugal

O Paços de Ferreira qualificou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal ao vencer na receção ao Gafanha, do Campeonato de Portugal, por 2-0, num jogo decidido por Douglas Tanque.

O avançado brasileiro do Paços marcou os dois golos, ambos de cabeça, nos dois casos após centros de Bruno Santos, sendo que um surgiu no final da primeira parte e o outro no arranque do segundo tempo, aos 46 e 56, respetivamente.

O Paços apresentou-se em campo com várias alterações no onze habitual, mas isso em nada diminuiu a tendência do jogo, com os locais sempre por cima e com mais iniciativa, acumulando várias oportunidades nos primeiros minutos.

Paulo Henrique e Douglas Tanque, por duas vezes, tentaram o golo dentro dos primeiros 10 minutos, sendo que as ações do avançado, ambas de cabeça, serviram de ensaio ao que viria a concretizar perto do intervalo, na sequência de uma arrancada de Fatai pela direita e centro de Bruno Santos.

O bom entendimento entre os dois jogadores valeu um segundo golo no arranque da segunda parte, após uma jogada que envolveu ainda Luiz Carlos e Barnes, com Tanque a finalizar novamente de cabeça.

A equipa da série B do Campeonato de Portugal deu a réplica possível, mas faltaram-lhe melhores argumentos para incomodar no primeiro tempo Marco Ribeiro, que viria a brilhar já perto do fim do jogo, aos 81 minutos, no grande lance de ataque da equipa do Gafanha.

Bruno Fernandes aproveitou um ataque rápido e rematou de fora da área, para uma grande defesa do guarda-redes pacense, num jogo que marcou o fim da aventura do Gafanha na Taça e marcou a estreia pelo Paços do médio nigeriano Ibrahim.

--

Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Paços de Ferreira-Gafanha, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Douglas Tanque, 46.

1-0, Douglas Tanque, 56.

Equipas:

- Paços de Ferreira: Marco Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Junior Pius, Paulo Henrique, Diaby (Vasco Rocha, 74), Luiz Carlos (Ibrahim, 63), Christian, Fatai (Barnes, 46), Douglas Tanque e André Leal.

(Suplentes: Carlos Henriques, Rui Correia, Ibrahim, Vasco Rocha, Ayongo, Barnes e Wagner).

Treinador: Vítor Oliveira.

- Gafanha: Nuno Silva, Marcelo Dias, Gavin, Mango, Evandro (Marcelo, 84), Rúben Silva (Djó-Djó, 60), Homero, Pisco, Bruno Fernandes, Sheriff e Tavares (Vasco, 57).

(Suplentes: Palha, Miguel Anjos, Ladeira, Marcelo, Vasco, Varejão e Djó-Djó).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Pedro Vilaça (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Fernandes (25), Sheriff (37), Douglas Tanque (39), Marco Ribeiro (59) e Diaby (70).

Assistência: cerca de 500 espectadores.