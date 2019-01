O curioso caso do Aves-Braga, um jogo sem os treinadores no banco

José Mota e Abel Ferreira cumpriram um jogo de castigo.

A entrada das três equipas em campo fez sobressair as ausências de José Mota e Abel Ferreira no encontro dos quartos de final da Taça de Portugal, que o Braga venceu por 2-1. Os treinadores foram ambos expulsos na última jornada do campeonato, frente a Feirense e Portimonense, respetivamente, e castigados pelo Conselho de Disciplina da FPF com um jogo de suspensão mais 1530 euros de multa. Paulo Sousa assumiu as rédeas no Aves e Castanheira e João Martins dividiram-se nas instruções nos minhotos.

A surpresa pelas ausências prendeu-se com o facto de o mapa de castigos só ter sido oficializado por volta das 19h00, quando o jogo já decorria, mas os treinadores tinham sido notificados previamente.

José Mota foi punido por ter dito "és um infantil, tomaste uma decisão de criança" e "isto é uma vergonha" ao árbitro Manuel Oliveira durante o jogo com o Feirense, que terminou empatado 1-1, enquanto Abel Ferreira pagou por palavras ditas a Fábio Veríssimo na partida em Portimão (1-1). "Onde é que a bola saiu, c...?", lê-se no mapa de castigos publicado pelo CD com base no relatório do árbitro.