Natan Costa e a receção ao Sporting: "Vai ficar na memória das pessoas"

O treinador do Oleiros, Natan Costa, abordou o jogo com o Sporting, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal

Derrota com o Sporting: "Como já tinha dito, o resultado não era o mais importante, era esta festa que se fez no interior do estádio. Foi muito bonita, com desportivismo, elevação. São forças muito diferentes. Jogámos com muita alma e deixámos as pessoas orgulhosas. A nossa ideia era a de atrasar o primeiro golo do Sporting, Depois com o segundo [golo], colocámos jogadores com outra profundidade. A nossa equipa entrou de forma diferente na segunda parte. Sofremos o 3-0 num lance de bola controlada e depois fizemos o 3-1. Galvanizámos o público, o Sporting acelerou um bocadinho e fizeram o 4-1. A equipa foi um bocadinho abaixo e tivemos esta bola no fim. Foi um prémio engraçado. Jogámos com alma e coração".

Qualidade dos jogadores do Sporting: "[Podence e Iuri Medeiros] São jogadores com potencial para jogar ao mais alto nível. É um ritmo de jogo que não tem a ver com a nossa realidade".

Momentos de desorganização do Oleiros: "A nossa equipa desorganizou-se em alguns momentos. São tantas as decisões que temos de tomar. Se calhar na nossa realidade, resolveríamos isso com maior ou menor dificuldade, mas com o Sporting é muito difícil".

Eliminatória para recordar: "É um dia histórico. Vai ficar na memória das pessoas durante muito tempo. É uma zona massacrada pelo êxodo das populações mais jovens, onde há uma falta de estímulo. Ainda na autárquicas, entre as últimas e as penúltimas autárquicas, o concelho e os concelho aqui à volta perderam 10% dos eleitores. O interior é muito bonito".