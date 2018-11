Moreirense passa na Serra e segue em frente na Taça de Portugal

Os três golos do Moreirense foram marcados na segunda parte.

O Moreirense seguiu para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer fora o Sporting da Covilhã por 3-0, na quarta eliminatória, com três golos marcados na segunda parte.

Chiquinho inaugurou o marcador (46 minutos), Makouta fez autogolo (55) e César fechou a contagem (90+2).

A equipa serrana, do segundo escalão, e a formação de Moreira de Cónegos, da I Liga, entraram em campo encaixadas, com a partida disputada sobretudo no meio campo e com ambos os emblemas a apresentar dificuldades no último terço do campo.

Apesar da preocupação com a coesão defensiva dos "leões da serra", a tentar dificultar a subida no terreno do Moreirense, a equipa comandada por Ivo Vieira mostrou maior capacidade para criar jogo ofensivo, ainda que as ocasiões de golo tenham escasseado.

Os remates surgiam desenquadrados e só por duas vezes o estreante Bruno Bolas teve de intervir, para segurar dois remates fáceis de Pedro Nuno e Arsénio. O Sporting da Covilhã só por uma vez criou real perigo na primeira metade, quando Mica Silva, aos 29 minutos, atirou rasteiro, cruzado, rente ao poste.

Nos primeiros segundos do reatamento, o Moreirense inaugurou o marcador, numa saída de bola pela esquerda que Chiquinho recebeu e, de fora da área, rematou forte e colocado.

Os serranos tentaram reagir, mas foi a formação visitante que esteve perto do segundo, numa investida de Arsénio, e aos 55 minutos os "cónegos" dilataram a vantagem, de bola parada. Pedro Nuno bateu o canto e, na pequena área, Makouta saltou com Chiquinho e introduziu a bola na própria baliza.

O Sporting da Covilhã subiu as linhas, aumentou a pressão e rondou várias vezes a baliza adversária, só que faltou eficácia na finalização. Adriano ainda fez abanar as redes, num remate a rasar a barra, e Onyeka rematou a rasar o poste, mas foi o Moreirense a aumentar a contagem já nos descontos, por César, em resposta a um cruzamento de Heriberto.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Moreirense: 0-3.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Chiquinho, 46 minutos.

0-2, Makouta, 55 (própria baliza).

0-3, César, 90+2.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Gilberto, Zarabi, Rafael Vieira, Soares, Guilherme Rodrigues, Makouta (Diogo Neto, 62), Mica Silva, Adriano (Onyeka, 86), Jahfort (Rick Sena, 62) e Deivison.

(Suplentes: Igor Araújo, João Cunha, Henrique Gomes, Diogo Neto, Rick Sena, Caio Quiroga e Onyeka).

Treinador: Filó.

- Moreirense: Pedro Trigueira, Anthony D`Alberto, Mohamed, Iago Santos, Ruben Lima, Neto, Mamadou Loum, Chiquinho, Arsénio (Bruno Fonseca, 85), Pedro Nuno (Heriberto Tavares, 70) e Nené (César, 90).

(Suplentes: Nuno Alberto, Alan, César, Rodrigues, Rafik, Bruno Fonseca e Heriberto Tavares).

Treinador: Ivo Vieira.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Mohamed (45).

Assistência: Cerca de 450 pessoas.