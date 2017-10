Moreirense passa com bis de Tozé

Aos 80 minutos de jogo viveram-se minutos de apreensão, quando o defesa do Moreirense Hichem, caiu inanimado no relvado depois de um choque com um adversário.

O Moreirense, da I Liga, venceu este domingo, por 3-1, o Canelas, do Campeonato Portugal, em partida da terceira ronda da Taça de Portugal, onde o médio Tozé esteve em destaque com dois golos e uma assistência.

O jogador do Moreirense marcou aos 33 e aos 89 minutos, fazendo, ainda, o passe decisivo para o golo do companheiro Zizo, aos 75. Do outro lado, Salvador, aos 72, apontou o tento da formação do concelho de Vila Nova de Gaia.

O Moreirense foi o primeiro a marcar, aos 33 minutos, num tiro de fora da área de Tozé, que fixou o 1-0 ao intervalo.

O esforço do Canelas acabou por se premiado com o golo do empate, aos 72 minutos, quando, na sequência de um canto, Salvador cabeceou para o 1-1, animando a partida.

No entanto, a festa entre os adeptos do Canelas acabaria por não durar mais de 3 minutos, pois praticamente na jogada seguinte, Tozé desmarcou Zizo, para este recolocar o Moreirense na frente do marcador.

Aos 80 minutos viveram-se minutos de apreensão no estádio, quando depois de um choque com um adversário, numa situação de canto, o defesa Hichem, do Moreirense, caiu inanimado no relvado.

O jogador foi prontamente assistido pelos jogadores das duas equipas e pela equipa médica dos minhotos, acabando por recuperar os sentidos alguns minhotos depois, mas abandonou o relvado muito combalido e foi transportado de ambulância para o hospital.

Após o incidente, e já nos derradeiros minutos do encontro, Tozé assumiu-se, definitivamente, como o homem do jogo, apontando, após um contra-ataque, o 3-1 final que colocou o Moreirense na próxima fase da Taça de Portugal.

Jogo no Estádio do Canelas, em Canelas.

Canelas - Moreirense, 1-3.

Ao intervalo 0-1.

Marcadores:

0-1, Tozé, 33 minutos.

1-1, Salvador, 72.

1-2, Zizo, 75.

1-3, Tozé, 89.

Equipas:

- Canelas: Ivan, Vítor Borges, Moreira, Vítor Bastos, Salvador, Fábian Cabrera, Rodrigues (Kaká), Drogunov, Fábio Rola (Nani, 81), George e Fernando Madureira (Augusto, 46).

(Suplentes: Chibante, Diogo Alves, Augusto, Pedro Nine, Nani, Emerson e Kaká).

Treinador: Manuel Matias.

- Moreirense: Jhonatan, Koffi, Iago, Hichem (Abarhoun, 85), Sagna, Alfa Semedo, Neto (Rafael Costa, 66), Tozé, Zizo, Cadiz e Arsénio (Ernest, 66).

(Suplentes: Felipe, Abarhoun, Aouacheria, Ernest, Rafael Costa, Sousa e Ramires).

Treinador: Manuel Machado.

Árbitro: Carlos Xistra (AF Castelo Branco).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vítor Borges (54), Neto (60), Sagna (63) e Alfa Semedo (90+5).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.