Meias-finais e final da Taça de Portugal terão VAR

À semelhança do que sucede na Final Four da Taça da Liga e nos encontros do campeonato do primeiro escalão, árbitros no terreno terão o apoio do videoárbitro.

Os jogos entre Benfica e Sporting e entre FC Porto e Braga, das meias-finais da Taça de Portugal, bem como a final, terão o apoio do videoárbitro (VAR), revelou, esta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol.

"Tal como aconteceu na época passada, as meias finais e a final da competição terão o apoio da tecnologia. Os jogos referentes às meias finais da Taça de Portugal, bem como a final da competição, terão o apoio do videoárbitro", refere o organismo no site oficial.

As meias-finais, a duas mãos, irão oferecer o dérbi mais importante do futebol português, com o Benfica a começar por receber no Estádio da Luz (entre 5 e 7 de fevereiro), o Sporting, e a visitar Alvalade na segunda mão (entre 2 e 4 de abril).

Nas mesmas datas, com o dia certo ainda por decidir, o Braga defronta, primeiro em casa, o FC Porto, e realiza o segundo jogo no Estádio do Dragão.

O Braga eliminou, na terça-feira, nos quartos de final, o detentor do troféu, o Aves (2-1, fora), enquanto o Benfica afastou o Vitória de Guimarães (1-0, fora) e o FC Porto o Leixões (II Liga), após prolongamento (2-1, fora).

Já o Sporting, finalista vencido na última época, garantiu o lugar nas meias-finais após vencer, na quarta-feira, fora, o Feirense, por 2-0.