Manuel Cajuda: "É perigoso os treinadores dizerem isto, mas quero manter o estatuto e a classe"

Treinador do Académico de Viseu comenta derrota frente ao Espinho na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O Espinho, do Campeonato de Portugal, qualificou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer nos penáltis (11-10) o Académico de Viseu, da II Liga, após 3-3 no prolongamento. Manuel Cajuda, treinador da formação de Viseu, reconheceu que os tigres fizeram por merecer o triunfo.

"Os fatores motivacionais estavam maiores na equipa do escalão inferior, foi um jogo riquíssimo no aspeto tático. Houve várias alterações, eu mudei de planos, o Rui Quinta também mudou. Não foi um jogo bonito no aspeto técnico, porque o campo criou dificuldades para as duas equipas. Fizemos um jogo interessante, é verdade que sofremos três golos, mas marcámos três fora e quem faz isso tem a obrigação de ganhar. Depois, perdemos nos penáltis e isso é perder como se fosse uma outra forma qualquer, não vou na canção bonita dos penáltis serem uma lotaria, os penáltis são uma questão de arte. Vi fatores positivos na minha equipa, com uma crença enorme para jogar, nunca desistiu de procurar a vitória. Fomos forçados a mudar de diversas formas, acabámos com o João Mário a avançado, só com dois defesas. No aspeto teórico do futebol, fizemos tudo o que era possível, mas do outro lado esteve uma equipa que lutou. Um jogo de futebol não é um drama, nem o final da vida, é ganhar ou perder", começou por dizer.

"Sou sincero, não estou a dizer que a derrota foi merecida para nós, nem que foi imerecida, estou a dizer que por aquilo que o Espinho pôs em campo, a vitória não lhes fica mal. Sabemos que é perigoso os treinadores dizerem isto, mas quero manter o estatuto e a classe que fomentei ao longo dos tempos, e ter a clarividência necessária de saber que perdi a eliminatória com uma equipa do escalão inferior. O Espinho não me surpreendeu, fizemos dois jogos particulares contra eles e ganhámos os dois. Mas isso é o passado e o passado não resolve as coisas, não me surpreendeu porque conheço o Espinho e o treinador. Não 'aconteceu Taça', aconteceu um jogo de futebol, disputado, com seis golos, muito bom, com emoção até ao final", completou Manuel Cajuda.