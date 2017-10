Lusitano confirma que não irá receber o FC Porto em Évora

Tal como O JOGO avançou em tempo oportuno, Lusitano e FC Porto não se defrontarão em Évora e o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal poderá ser antecipado para 13 de outubro (sexta-feira)

O Lusitano confirmou que não irá receber o FC Porto em Évora no jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Em nota publicada no Facebook, o clube que milita no Campeonato de Portugal destacou que o recinto da equipa alentejano não teve luz verde para receber o encontro com a formação azul e branca.

"A direção do Lusitano informa que, na sequência da vistoria efetuada hoje pelas autoridades competentes, foi decidido que não existe, à luz da legislação e regulamentação aplicáveis a jogos de alto risco, como foi classificado o Lusitano-Porto, qualquer possibilidade de levar adiante o nosso sonho de realizar o mesmo na cidade de Évora, não havendo sequer tempo útil para garantir as condições para o efeito. Nesse sentido, a SAD do Lusitano a direcção do Lusitano, em conjunto com o FC Porto e demais entidades envolvidas (FPF, AFE, CME e forças de segurança), irá analisar com urgência as possíveis alternativas de modo a mitigar esta tremenda desilusão para todos os lusitanistas e alentejanos em geral", começou por adiantar o Lusitano, que confirmou ainda que o jogo poderá vir a ser antecipado.

"Estamos a trabalhar no sentido de poder definir rapidamente o local do jogo, sendo certo que se afigura possível que a data de realização do mesmo seja no próximo dia 13, sexta-feira, pelas 20 horas. Fiquem atentos para mais novidades. Somos Lusitano!", acrescentou.

Segundo apurou O JOGO, tudo aponta para que o jogo se realize em Campo Maior, no Estádio Capitão César Correia, com capacidade para 7500 lugares.