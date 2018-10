Heróis da Taça: o carrasco da Académica estragou apostas aos amigos

Carlos Mendes, defesa do Pedras Salgadas e ex-jogador da Briosa, marcou o golo histórico que mantém em prova a equipa do Campeonato de Portugal

Os negócios não ficaram à parte entre Carlos Mendes e os amigos que tem em Coimbra, onde frequenta o curso de Educação Física, no final da surpreendente vitória do Pedras Salgadas (Campeonato de Portugal) sobre a Académica, com um golo apontado, logo no primeiro minuto, precisamente pelo antigo central da Briosa.

Em sites especializados, a maioria apostou no apuramento da equipa da II Liga para a III eliminatória da Taça de Portugal e alguns prejuízos terão sido substanciais. "Estou a viver um momento algo caricato pelas mensagens engraçadas que tenho recebido. Houve quem ganhasse, mas a maior parte dos meus amigos apostadores perdeu. Algumas apostas envolveram muito dinheiro, mas eu não tenho culpa nenhuma disso (risos). Fiz o que me competia. A mensagem mais gira foi esta: "Pá, estou triste por ter perdido no Placard, mas bastante feliz por teres feito golo e vencido a partida"", contou Carlos Mendes.

"Pá, estou triste por ter perdido no Placard, mas bastante feliz por teres feito golo e vencido a partida""

Enquanto descansa em Aveiro, terra dos avós, de um jogo histórico para o Pedras Salgadas e rico em emoções fortes, o defesa de 22 anos vai desfiando revelações, situando-se entre as mais curiosas a fé de que "ir às compras na véspera dos jogos" o aproxima dos "golos". "Fiz isso nos últimos dois jogos e, coincidência ou não, a verdade é que marquei mesmo", assinalou, ressalvando que não se trataram de investimentos luxuosos. "Foram roupas. Coisas mínimas. O prémio do jogo deu para cobrir o valor dessas compras. Quanto foi? Prefiro não dizer... Dará para um bom jantar", indicou.

Da família da Académica, clube que representou entre 20111 (ainda juvenil) e 2017, Carlos Mendes guarda as melhores recordações e nem uma ponta de ressentimento por ter sido dispensado. "O meu golo não foi uma bofetada de luva branca. Simplesmente estava a defender as cores do Pedras Salgadas e também já não sou o mesmo de há quatro anos", comentou o jogador de Amarante, a mesma cidade de que são naturais Nuno Gomes e Ricardo Carvalho. "Era muito bom se pudesse tornar-me no novo Ricardo de Amarante. Identifico-me com ele e com o Sergio Ramos porque também não sou um central muito alto", observou. Já o coração palpita, fora dos relvados, pelo FC Porto. "Era um sonho representar esse clube", confessou.

Universitário Diploma pendurado por cadeira relacionada com lazer



Para alguém que numa semana se desdobra em viagens para Pedras Salgadas e Coimbra a partir de Amarante, é de certo modo irónico que a conclusão do mestrado em Educação Física esteja dependente de uma nota positiva na disciplina de Organização de Atividades e Lazer. "Não é assim tão difícil essa cadeira. Só que fui poucas vezes às aulas na época passada e essa disciplina tem uma componente muito prática", referiu, por entre sorrisos, Carlos Mendes, acompanhando a explicação de uma pergunta: "Será que a professora vai agora ajudar?". Somados todos os sacrifícios, o jogador não se arrepende de nada. "Não é impossível que o Pedras Salgadas se torne no Caldas nesta edição da Taça. Queremos ir longe na competição e enfrentar um dos três grandes", atirou.