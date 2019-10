Clube do Campeonato de Portugal vai receber o Sporting na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O Alverca vai receber o Sporting na terceira eliminatória da Taça de Portugal e o presidente do clube ribatejano, Fernando Orge, considera que esta é uma oportunidade única para mostrar o trabalho em curso no antigo primodivisionário. "O jogo com o Sporting vai mostrar a Portugal que o Alverca está vivo e em crescimento", realçou à Lusa o dirigente, sublinhando que "não é fácil haver uma surpresa, dada a diferença entre as equipas", mas assinalando que "o futebol é fértil em surpresas".

Segundo Fernando Orge, é uma "grande alegria" para o clube que atua no Campeonato de Portugal "receber um clube grande", projetando já uma boa casa no Complexo Desportivo do FC Alverca e a possibilidade de "reviver o que era o Alverca há uns anos". "Isto é a festa da Taça, a festa do futebol. E há alguma tradição de o Sporting não ganhar em Alverca", rematou.

Por seu turno, Vasco Matos, treinador dos alverquenses, revelou à Lusa que "vai ser um orgulho receber o detentor da Taça", e "uma oportunidade para mostrar o trabalho" que vem sendo desenvolvido pela equipa do terceiro escalão do futebol português, que ocupa o segundo lugar da série D.

Questionado sobre quais são as possibilidades de afastar o Sporting, Vasco Matos admitiu que "são poucas", mas que o Alverca vai tentar contrariar o favoritismo dos 'leões'. "Vamos acreditar com muita força, sabendo que do outro lado está uma grande equipa", concluiu.

Para chegar a esta fase, o Alverca já eliminou o Sacavenense (3-0), em casa, e o Portomosense (3-0), fora.

A última vez que o Alverca e o Sporting se encontraram foi há 15 anos, em jogo a contar para a liga ganho pelos 'verde e brancos' (2-0), enquanto que, para a Taça de Portugal, o último embate remonta a 2002, tendo também sido vencido pelos 'leões' (2-1).

No total de 13 jogos em todas as competições, o Alverca venceu quatro, houve três empates e seis vitórias do Sporting. Considerando apenas os duelos disputados em Alverca, o equilíbrio é ainda maior, com três vitórias para cada lado e um empate.

Os jogos da prova rainha do futebol português vão ser disputados no fim de semana de 20 de outubro.