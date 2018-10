FC Porto troca receita por sócios em Vila Real

A eliminatória entre o Vila Real, dos distritais, e o campeão nacional promete encher o Monte da Forca.

Os bilhetes, a 7,5 euros para sócios dos dois clubes e a 15 para os demais adeptos, começam a vender-se amanhã, pela tarde, num posto da praça do município de Vila Real.

Nem é preciso subir ao Monte da Forca para garantir lugar no encontro entre a equipa local, dos distritais, e o campeão nacional. Até sexta-feira, o relvado do Monte da Forca "é sagrado". Ninguém pisará o tapete verde de 30 anos do recinto municipal, em estágio para melhor receber o FC Porto na Taça de Portugal, mas, à volta, há uma grande empreitada em curso: é preciso dotar a estrutura com iluminação que permita a transmissão televisiva e isso implica um reforço da potência das torres, bem como um esforço financeiro do clube que apenas há poucos meses recuperou a normalidade institucional, depois de as eleições se terem transformado numa batalha jurídica.

Haverá ainda melhoramentos nos balneários e outros pormenores para sublinhar a dignidade e o prazer de quem recebe o FC Porto.

O FC Porto face à limitação dos lugares, apenas 4000, no Estádio do Monte da Forca, abdicou da receita a favor do emblema de Vila Real. Este, por sua vez, irá ceder aos portistas 1300 bilhetes em vez de 600

Francisco Carvalho, o presidente, ia explicar estes detalhes em conferência de Imprensa, mas a conversa com os jornalistas acabou por dispensar a formalidade e fez-se mesmo entre a bancada e a relva, onde na sexta-feira à noite (20h15), o FC Porto estará pela terceira vez. Ao nível institucional, a eliminatória não podia estar a correr melhor. "Eles foram simpáticos", referiu Francisco Carvalho, satisfeito com o acordo a propósito da bilheteira.

Os portistas queriam mais bilhetes. "Em vez de 600, estamos a dar 1300 ingressos", explicou o dirigente do clube transmontano. Como contrapartida, o campeão nacional abdicou da receita da enchente prometida no recinto com capacidade para quatro mil adeptos.