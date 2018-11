FC Porto-Belenenses: afirmação de um todo o terreno e poupanças bem aplicadas

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores de FC Porto e Belenenses na vitória dos dragões por 2-0, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

FC PORTO UM A UM

Fabiano - 6

Primeira intervenção mais apertada com defesa segura (43"). Do que Sérgio não gostou foi dos pontapés para a frente, que só serviram para dar bola ao adversário. Teve uma saída arriscada (67") que ia criando um desequilíbrio, mas fez uma grande defesa a remate cruzado de Eduardo (74").

Felipe - 5

Deu-se mal com a pressão alta inicial do adversário, obrigando-o a errar na saída de bola. Um percalço no momento da decisão levou Alex Telles a ter de o dobrar (41") para emendar um desequilíbrio. Não transmitiu serenidade na abordagem dos lances.

Éder Militão - 6

Falhou a cobertura num ataque do Belenenses (43"), permitindo que Licá lhe ganhasse a frente e rodasse para rematar, obrigando Fabiano a fazer a primeira defesa. Mas foi o único erro que se lhe pode apontar, porque no restante esteve sóbrio e seguro.

Alex Telles - 6

Não destoou dos restantes defesas, mas ainda não é o mesmo Alex que se viu na época passada, faltando-lhe determinação, intensidade e, sobretudo, ser mais incisivo no futebol praticado.

Óliver - 7

Foi a solução para contornar a pressão do Belenenses na saída de bola do FC Porto, baixando entre os centrais para construir. Forçou várias vezes o erro do adversário no meio-campo e continua a jogar com intensidade e a pautar grande parte do futebol da equipa.

Herrera - 6

Quando subiu no terreno, encurtou espaços na saída do Belenenses, meteu mais pressão e provocou mais o erro no adversário. Sofreu falta para penálti (54").

Otávio - 7

Fez parte de uma nuance tática decisiva, ora abrindo na linha para combinar com Corona, ora surgindo por dentro para arrastar a marcação e abrir uma avenida no corredor direito para as entradas do mexicano. Só não exorcizou o fantasma dos penáltis, falhando a cobrança (55"). Depois compensou, arrancando uma jogada genial (58").

Adrián López - 7

Brilhante a forma como meteu bem a bola por cima da defesa (13") para Corona cruzar e Soares marcar. Foi trocando de posição com Soares, surgindo por dentro para confundir as marcações. Um slalom no início da segunda parte ia fazendo mossa. Na reta final ainda isolou Sérgio Oliveira.

André Pereira - 5

Dois remates consecutivos podiam ter dilatado o marcador (16"). Lutou e procurou a bola, sem se esconder, mas não esteve ao nível do coletivo.

Soares - 6

Marcou pela terceira vez nos últimos três jogos no Dragão. Mas podia ter feito ainda melhor, como quando se isolou (64") e a bola travou no relvado pesado, desperdiçando uma oportunidade. Apareceu bem a aproveitar um mau passe (74"), mas depois também não conseguiu desviar a bola de Mika.

Sérgio Oliveira - 5

Começou numa posição mais adiantada do meio-campo e teve uma combinação com Soares (71"). Mas não disfarçou uma certa falta de confiança, como quando tentou picar a bola por cima de Mika.

Marega - 5

Impôs respeito, sem, contudo, ter bola para fazer estragos.

Mbemba - 5

Entrou para a posição 6, de trinco, e fez um bom corte, na dobra, nos minutos finais.

BELENENSES UM A UM

Mika - 6

Além do penálti, negou o golo, aos 16", a André Pereira e em dose dupla; aos 34" sacudiu um cruzamento traiçoeiro de Óliver; aos 76" fez uma mancha a Soares; e nos descontos travou Sérgio Oliveira.

Diogo Viana - 5

Poucas vezes perdeu duelos e ainda tentou apoiar o ataque com cruzamentos.

Gonçalo Silva - 4

Mais desperto na segunda parte, quando atrapalhou Soares por três vezes na área. Antes parecera algo apático, a exemplo do 2-0.

Sasso - 4

Alternou entre ações positivas e desatenções. Um dos vários que viram Otávio furar até ao golo.

Reinildo - 4

O FC Porto carregou muito por ali e cedo o lateral foi amarelado. Ainda assistiu para um remate perigoso de Licá, mas cometeu o penálti.

Nuno Coelho - 5

Errou um passe em zona perigosa, mas tentou destruir a toda a largura do meio campo. Testou a atenção de Fabiano.

Eduardo - 6

Tentou oferecer rotação e dinâmica, mas faltou um pouco de consistência. Aos 75" rematou para excelente defesa de Fabiano.

Lucca - 4

A vigilância apertada não o deixou ter a importância habitual. Saiu ao intervalo.

Ljujic - 5

Tentou por duas vezes alvejar a baliza, mas sem perigo.

Licá - 6

Criou perigo com dois remates: o primeiro (43"), à meia-volta, teve defesa de Fabiano, o segundo quase que foi desviado para a baliza.

Keita - 4

Passou ao lado do jogo.

Henrique - 5

Trouxe algum discernimento após o intervalo.

André Santos - 5

Incomodou Soares numa jogada perigosa (65") e tentou descomplicar a saída de bola.

Dálcio - 4

Um mau atraso quase acabou em golo de Soares.

A FIGURA

Corona - 8

Todo o terreno com tração à frente

Tinha tudo contra ele: um campo pesado (sendo ele um tecnicista "levezinho"), uma posição diferente e rotinas alteradas, mas a verdade é que contornou isso tudo com uma excelente exibição, que começou logo a desbloquear o jogo na primeira oportunidade, isolando Soares (13") para o primeiro golo. A defender esteve lá, cortando, lutando e fechando bem, sem se "esquecer" de recuperar a posição sempre que se adiantou. A atacar, funcionou perfeitamente num posicionamento que lhe permitiu dar profundidade sempre que Otávio arrastava as marcações para dentro ou entrava em combinações com o Tecatito para criar desequilíbrios.