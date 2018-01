Farense e a aventura na Taça: treinador tem tudo estudado e terá meio milhar para ajudar

Treinador do Farense garantiu que a sua equipa quer dar uma alegria à cidade e aos adeptos na deslocação de quarta-feira ao terreno do Caldas.

O treinador do Farense garantiu que a sua equipa quer dar uma alegria à cidade e aos adeptos na deslocação de quarta-feira ao terreno do Caldas, nos quartos de final da Taça de Portugal de futebol. "Queremos dar uma alegria ao clube, às pessoas da cidade e aos nossos adeptos. Estamos convictos de que é possível, porque acreditamos muito no nosso valor e no que estamos a fazer", disse Rui Duarte após o treino matinal de segunda-feira, em conversa com os jornalistas sobre a partida entre as duas equipas do Campeonato de Portugal (CP), o terceiro escalão do futebol português.

O treinador, de 39 anos, orienta uma equipa que soma 18 vitórias em 20 jogos oficiais esta temporada - lidera a Série E do Campeonato de Portugal -, tendo eliminado duas equipas de escalões superiores na Taça de Portugal: Estoril (I Liga) e Leixões (II Liga). "Temos uma palavra a dizer, mas é legítimo que o Caldas pense da mesma forma. É um adversário competente, com argumentos, que está a fazer uma prova muito boa. Não vamos ter facilidades", afirmou, sobre o emblema oitavo classificado na Série D do CP.

Apesar do melhor trajeto da sua equipa no Campeonato de Portugal - o principal objetivo da temporada passa pela subida à II Liga -, face ao do Caldas, Rui Duarte assegurou que o conjunto da capital algarvia não parte como favorito para a partida. "Sabemos do ambiente difícil, temos consciência do estado do relvado, temos o adversário estudado ao pormenor, é muito competente e difícil", frisou, contrapondo que a sua equipa levará para o campo a "competência, compromisso e qualidade" que tem evidenciado desde o início da época.

Questionado sobre um eventual adversário nas meias-finais - que será decidido no confronto entre Rio Ave e Aves -, o treinador do Farense recusou esse pensamento. "Não pensamos nas meias-finais. Para além do campeonato, temos sido também muito competentes nesta competição e só pensamos neste jogo, não podemos pensar mais à frente, porque seria desrespeitar o adversário e isso não o fazemos", referiu.

O guardião Miguel Carvalho e o extremo Serge Brou são os dois indisponíveis do plantel algarvio para a deslocação ao terreno do Caldas.

Os responsáveis do emblema de Faro esperam a presença de mais de meio milhar de adeptos nas Caldas da Rainha.

O jogo entre Caldas e Farense está agendado para quarta-feira, às 18h00.