Espinho elimina Académico de Viseu em jogo de loucos

Os espinhenses eliminaram o Académico de Viseu após um empate a três no prolongamento.

O Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, qualificou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer nos penáltis o Académico de Viseu, da II Liga, após 3-3 no prolongamento.

Os espinhenses estiveram por três vezes em vantagem no marcador, com golos de Paulinho (20 minutos), Gustavo Souza (71) e Carlitos (99), respondendo sempre os viseenses com tentos de Nsor (45), Gasilin (79) e Rui Miguel (110).

A equipa da Costa Verde entrou melhor e chegou à vantagem aos 20 minutos, num passe cirúrgico de Léo, que encontrou Paulinho na grande área, tendo o jovem brasileiro inaugurado o marcador.

A dois minutos do intervalo, Manuel Cajuda retirou um defesa e colocou um extremo em campo, com resultado imediato numa bola parada, na qual Lucas tirou um defesa da frente e cruzou para o desvio certeiro de Nsor, aos 45 minutos.

No segundo tempo, os anfitriões mantiveram-se melhor do que o adversário e voltam à liderança no marcador aos 71 minutos, depois de um bom trabalho de Jaime Poulson, que cruzou para o segundo poste, onde apareceu o recém-entrado Gustavo Souza a desviar de cabeça para o fundo das redes.

O técnico dos viseenses voltou a acertar nas mexidas com a entrada de João Mário e Gasilin, com o primeiro a encontrar o russo dentro da área, tendo este rematado à meia volta para a igualdade, com apenas cinco minutos em campo, resultado com que se chegou ao final do tempo regulamentar.

A história do jogo manteve-se no prolongamento, o Espinho voltou a entrar melhor e a marcar novamente, aos 99 minutos, num remate de Carlitos fora da área, com a bola a bater na trave e entrar.

Manuel Cajuda voltou a acertar com a entrada de Rui Miguel, que, aos 110 minutos, só teve de encostar depois de um passe de João Mário. Nsor podia ter colocado os viseenses pela primeira vez na frente do marcador, mas falhou de baliza aberta.

No último minuto do prolongamento, o Espinho beneficiou de uma grande penalidade, a castigar falta de Kevin Medina sobre Gustavo Souza, mas Jonas salvou os visitantes com uma excelente defesa, levando a partida à decisão pela marca de 11 metros.

Nos penáltis, Rui Miguel falhou o pontapé decisivo e Paulinho concretizou o decisivo.

Jogo realizado no Estádio do Bolhão, em Fiães, Santa Maria da Feira.

Espinho - Académico de Viseu: 2-2 (3-3 ap, 11-10 gp).

Ao intervalo: 1-1.

No final do tempo regulamentar: 2-2.

No final da primeira parte do prolongamento: 3-2.

No final do prolongamento: 3-3.

Marcadores:

1-0, Paulinho, 20 minutos.

1-1, Nsor, 45.

2-1, Gustavo Souza, 71.

2-2, Gasilin, 79.

3-2, Carlitos, 99.

3-3, Rui Miguel, 110.

Marcadores nos penáltis:

0-1, Rui Miguel.

1-1, Van Zeller.

1-1, Latyr Fall (ao lado).

2-1, Gil Dias.

2-2, Gasilin.

2-2, Gonçalo Cardoso (à trave).

2-3, Kevin Medina.

3-3, Paulinho.

3-4, Nsor.

4-4, Carlitos.

4-5, Gabriel.

5-5, Léo.

5-6, Fábio Santos.

6-6, Edgar Abreu.

6-7, Paná.

7-7, João Ricardo.

7-8, Luisinho.

8-8, José Santos.

8-9, João Mário.

9-9, Gustavo.

9-10, Jonas.

10-10, Rui Nibra.

10-10, Rui Miguel (por cima).

11-10, Paulinho.

Equipas:

- Espinho: Rui Nibra, João Ricardo, Gil Dias, João Pinto (José Santos, 85), Gonçalo Cardoso, Luka (Van Zeller, 102), Edgar Abreu, Léo, Wilson (Gustavo Souza, 63), Paulinho e Jaime Poulson (Carlitos, 75).

(Suplentes: Vítor Braga, Zé Santos, Vitinha, Zé Nando, Gustavo Souza, Van Zeller e Carlitos).

Treinador: Rui Quinta.

- Académico de Viseu: Jonas, Tomé (Gasilin, 74), Pica (Gabriel, 43), Fábio Santos, Kevin Medina, Luisinho, Paná, Latyr Fall, Lucas (Rui Miguel, 102), Barry (João Mário, 75) e Nsor.

(Suplentes: Cléber, João Mário, Rui Miguel, Gasilin, Fok, Kokorovic e Gabriel).

Treinador: Manuel Cajuda.

Árbitro: José Rodrigues (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gustavo Souza (72), Fábio Santos (105), Gil Dias (113) e Luisinho (115).

Assistência: cerca de 1.500 espectadores.