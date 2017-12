Caldas: aflito no campeonato, histórico na Taça... e ainda quer mais

Caldas está nos quartos de final da Taça de Portugal, depois de eliminar a Académica.

O Caldas, do Campeonato de Portugal, está nos quartos de final da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Farense, após eliminar a Académica nas grandes penalidades. "O sentimento que eu tenho neste momento é que os jogadores que tenho ali no balneário foram de facto uns heróis. Para além da história que nós fizemos - por ser de facto um marco grande para o clube, uma história bonita -- fica aquilo que eles fizeram neste jogo: jogar tanto tempo, com 10 elementos, ter de defender com linhas muito baixas, suportar uma equipa com muita qualidade e aguentarmos. E depois irmos para penáltis e demonstrarmos que os penáltis não são só sorte. Penáltis também é concentração, treino e acima de tudo uma grande confiança nos jogadores que vão marcar. As palavras que tenho são para os meus jogadores que foram uns heróis", elogiou o treinador João Vala.

"Ao intervalo disse-lhes que estávamos de facto a dar uma excelente imagem, que este povo todo que esteve no Campo da Mata de certeza que estava orgulhoso do que estávamos a fazer, que tínhamos que dedicar esta vitória ao Farinha, que tinha sido expulso e que tínhamos que ser mais coesos com 10 do que com 11 [jogadores]", continuou.

"Infelizmente, não estamos a viver uma boa fase do nosso campeonato, a Taça de Portugal tem que nos servir como um tónico para aquilo que é a nossa realidade. Não estamos a viver dias felizes em termos de resultados, na última jogada caímos para zona de despromoção na nossa série, vamos procurar utilizar este jogo como fator de motivação. Quem tem estes níveis de desempenho também tem que conseguir fazer mais no nosso campeonato. Em relação à Taça, vamos esperar. Teremos aqui o Farense e teoricamente as possibilidades de ganhar seriam maiores do que ganhar ao Arouca ou à Académica, mas sinceramente não sei, o Farense tem uma excelente equipa, mas de certeza que vamos procurar continuar a fazer história. Se o Caldas fosse às meias-finais ficávamos todos muito orgulhosos", terminou.