"Benfica? Vamos fazer o possível para que daqui a dez anos falem de nós"

Olhanense e Sporting defrontam-se, este sábado, pelas 19h00, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal

O treinador do Olhanense afirmou que, apesar da diferença de escalões, a sua equipa não assina derrotas à partida, antes da receção de sábado ao Benfica, da terceira ronda da Taça de Portugal de futebol.

"Contra um adversário desta dimensão, o grau de dificuldade é muito superior ao normal. As nossas probabilidades são menores, mas não assinamos derrotas em jogo nenhum à partida", disse Bruno Saraiva, técnico do conjunto do Campeonato de Portugal.

Bruno Saraiva falava no Estádio José Arcanjo, em Olhão, na antevisão da partida que está marcada para o Estádio Algarve, depois de o recinto do emblema olhanense não ter sido aprovado para acolher o jogo.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

O treinador dos algarvios assumiu que tanto ele como os jogadores são "realistas", sabendo todos que "será uma tarefa muito difícil", por estar pela frente o tetracampeão nacional, "que normalmente perde dois, três jogos por época" no seu campeonato.

"Contra equipas da nossa dimensão, perde um jogo em cada 100 que disputa, mas perde um jogo em 100. Nós gostaríamos, acreditamos, desejamos e vamos tentar fazer o possível para que daqui a 10 anos falem de nós e deste jogo", garantiu o técnico do terceiro colocado da Série E do Campeonato de Portugal.

O treinador do Olhanense, que conta com uma baixa por lesão (o lateral-esquerdo Jota), desvalorizou a fase menos positiva do Benfica - nos últimos oito jogos oficiais, venceu apenas dois -, considerando que "são boas manchetes para vender jornais".

"Uma coisa é falar de fase menos positiva, óbvia, com exibições menos convincentes, que também é óbvio, mas falar de crise é um certo exagero. Mesmo que o Benfica esteja numa fase menos positiva, é uma equipa com dimensão e jogadores de qualidade individual muito acima do normal em Portugal", acrescentou.

Em relação à mudança para o Estádio Algarve, Bruno Saraiva garantiu que "as regras, normas e condicionalismos que vão para além do trabalho dos treinadores e jogadores" impediram a utilização do Estádio José Arcanjo, onde o Olhanense se sentiria "verdadeiramente em casa".

O defesa central Materazzi, capitão de equipa, assegurou que o plantel está preparado para a partida e para um jogo em que os níveis de concentração vão estar "no limite", embora todos tenham consciência das dificuldades.

"No fundo, acreditamos que temos possibilidades. Ainda não perdemos o jogo. Começa 0-0 e vamos à procura do que podemos conseguir, dificultando ao máximo a tarefa do Benfica", sublinhou.

O jogo entre Olhanense e Benfica, marcado para sábado, no Estádio Algarve, às 19h00, será arbitrado por Bruno Paixão (Setúbal).