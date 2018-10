Benfica, FC Porto e Sporting já conhecem adversários na Taça de Portugal

Confira todos os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal (jogos a 20 e 21 de outubro), já com as 18 equipas da I Liga.

Está definido o quadro de jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que está agendada para os dias 20 e 21 de outubro.

Naquela que é a primeira eliminatória com clubes da I Liga, o Aves, detentor do troféu, desloca-se ao terreno do Sacavenense, do Campeonato de Portugal.

O Benfica, por sua vez, visita o reduto do Sertanense (Campeonato de Portugal), enquanto o Sporting enfrenta uma curta deslocação, a casa do Loures (CP). O FC Porto vai defrontar o Vila Real, dos campeonatos distritais, com o Braga a ter pela frente o Felgueiras.

De salientar que não há qualquer jogo entre equipas primodivisionárias, que atuam todas na condição de visitantes.

- Jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

Sertanense-Benfica

Vila Real-FC Porto

Moura-Marítimo

Loures-Sporting

Mirandela-Feirense

Amora-Belenenses

Valenciano-Vitória de Guimarães

Fátima-Boavista

Armacenenses-Vitória de Setúbal

Torreense-Rio Ave

São Martinho-Moreirense

Lusitano Vildemoinhos-Nacional

Cova da Piedade-Portimonense

Felgueiras-Braga

Maria da Fonte-Santa Clara

Estoril-Tondela

Pedras Salgadas-Chaves

Sacavenense-Aves

Vale Formoso-Coimbrões

Silves-Chaves [satélite]

Casa Pia-Angrense

Limianos-Covilhã

Farense-Arouca

Montalegre-Oriental

Fafe-Penafiel

Paços de Ferreira-Gafanha

União da Madeira-União Sport Clube

Espinho-Ac. Viseu

Santa Iria-Praiense

Águeda-Louletano

Vilafranquense-Anadia

Leixões-Amarante