Presidente António Magalhães arrasou o juiz Marco Pereira (AF Aveiro). Luciano Gonçalves, da APAF, vai fazer queixa do dirigente. Partida não terá registado movimentos estranhos

António Magalhães, presidente do Coimbrões, está revoltado com a eliminação do clube na Taça de Portugal aos pés do Vale Formoso (4-3, após prolongamento), tendo arrasado, em declarações à RTP Açores, após o final da partida, a arbitragem de Marco Pereira (AF Aveiro) afirmando que por detrás da mesma estariam apostas envolvidas. "Assisti a um roubo perpetrado por três pessoas que deviam ser investigadas. Não tenho dúvidas de que por detrás disto estão as apostas. Vejam as Odds que davam a vitória ao Vale Formoso que não ganhou o jogo pois deram-lhes a vitória!", disparou, pedindo uma investigação. "Quando se começar a investigar as pessoas, o que elas fazem e o dinheiro que cai na conta ou nas contas dos familiares, vamos ter duas hipóteses: ou são inocentes ou culpados. Se forem inocentes, servirá de exemplo para os que forem culpados, se forem culpados "vão dentro", serão penalizados criminalmente e o futebol português limpa-se de uma forma muito fácil", acrescentou. Na base das críticas de António Magalhães estão as expulsões de dois jogadores do Coimbrões, na primeira parte, numa altura em que os visitantes venciam por 2-1 e, ainda, um pretenso penálti em cima do apito final. "Quando vi os dois jogadores expulsos percebi que não havia jogo e que havia uma vitória que estava encomendada por um trio de arbitragem", frisou.

Contactado por O JOGO, António Magalhães não retirou uma vírgula ao que já havia dito. "Não acredito em coincidências, posso admitir que o árbitro tenha tido uma tarde má, mas soube depois do jogo que existiram, até, apostas sobre cartões vermelhos e face àquela atuação do árbitro apetece-me dizer "onde há fumo, há fogo"", referiu.

Confrontado com as declarações do líder do Coimbrões, Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) adiantou que irá fazer queixa de António Magalhães ao Conselho de Disciplina (CD). "A APAF irá participar tais afirmações ao CD. Esse senhor terá de dizer o que sabe nos locais próprios. Se sabe alguma coisa e não o diz nos locais próprios, então é porque não está a prestar um bom serviço ao futebol português", comentou, defendendo a integridade do trio de arbitragem chefiado por Marco Pereira. "Não acredito nisso de forma alguma", reiterou."

Ao que O JOGO apurou, não se registaram movimentos considerados estranhos, ou seja, acima do normal, para este encontro nos mercados de apostas e o volume de valores apostados esteve dentro do expectável.