Armacenenses vai receber o V. Setúbal em casa emprestada

Equipa algarvia vai receber os sadinos em casa emprestada.

O jogo Armacenenses-V. Setúbal, no próximo domingo, para a Taça de Portugal vai realizar-se no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal (Lagoa), e não no Municipal de Armação de Pera, para assim poder albergar um maior número de adeptos das duas equipas. Em comunicado, os algarvios justificam a medida.

"Por informação do Vitória de Setúbal, poderá deslocar-se ao Algarve um elevado número de adeptos daquele clube para assistir ao jogo da Taça de Portugal. Assim, na sequência de reunião entre os dois clubes e as autoridades policiais, foi decidido que o jogo do próximo domingo, às 15h00, não irá realizar-se no nosso Estádio Municipal de Armação de Pera, mas sim no Estádio Municipal da Bela Vista, em Parchal. A Direcção do nosso clube lamenta que o jogo não se realize em Armação de Pera, agradecendo publicamente todo o empenho colocado pela Câmara Municipal de Silves e Junta de freguesia de Armação de Pera, e apelamos à comparência e ao apoio de todos os adeptos e simpatizantes do Armacenenses neste jogo, que é um marco histórico na vida do clube", pode ler-se na página do Facebook do clube que disputa o Campeonato de Portugal.