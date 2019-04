António Costa fala em "fair-play" na receção ao primeiro-ministro holandês

O chefe do governo holandês vai estar em Portugal para diversas reuniões de trabalho com António Costa.

O primeiro-ministro, António Costa, recebeu, esta quarta-feira, o homólogo holandês, Mark Rutte, numa curta visita à Academia do Sporting, em Alcochete, em dia de dérbi Sporting-Benfica, para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

Conhecido adepto dos encarnados, o líder do executivo recebeu do presidente dos leões, Frederico Varandas, uma camisola do Sporting com o seu nome, tal como Mark Rutte, igualmente presenteado com uma camisola e uma réplica do Estádio José Alvalade. Questionado se iria converter-se ao rival, o primeiro-ministro assinalou o gesto como uma "demonstração de fair-play" e disse esperar um "bom jogo" hoje à noite (20h45).

O chefe do governo holandês vai estar em Portugal para diversas reuniões de trabalho com António Costa, tendo feito questão de pedir num dos últimos encontros do Conselho Europeu ao seu homólogo português para conhecer o compatriota que assumiu esta época o comando técnico do Sporting, Marcel Keizer.

Os dois líderes, acompanhados por Frederico Varandas e pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, estiveram breves minutos à conversa com o treinador leonino, de 50 anos, e o dérbi não deixou de ser tema de conversa, com Marcel Keizer a comentar que o duelo com o Benfica "é um dos melhores jogos" para se disputar.

A presença de António Costa e Mark Rutte na Academia de Alcochete durou cerca de 30 minutos, tendo os dois governantes seguido para uma nova visita, desta feita à Universidade Nova de Lisboa. Para mais tarde está agendado um almoço de trabalho e nova reunião, seguida de algumas declarações aos jornalistas antes da partida do primeiro-ministro holandês, prevista para o fim da tarde.

Os dois governantes não vão, assim, assistir ao dérbi entre Sporting e Benfica, no qual os leões vão tentar inverter a desvantagem de 2-1 sofrida na primeira mão, no Estádio da Luz, a 06 de fevereiro. O embate da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal joga-se hoje, às 20h45, no Estádio José Alvalade.