Herói do Paredes quer o Benfica no sorteio: "Já joguei contra o Sporting e o FC Porto"

Autor de um bis no 3-1 ao Académico de Viseu, que ditou a passagem da equipa do CdP à próxima eliminatória, o avançado deseja apanhar o grande que falhou na época passada por só ter chegado em dezembro

Com um bis, Pedro Correia foi o herói do Paredes na vitória sobre o Académico Viseu (3-1) que ditou a passagem da equipa de Eurico Couto à próxima eliminatória da Taça de Portugal.

Para o avançado, que fez um golo "de encostar" junto à marca de penálti e outro com um remate a meio do meio-campo, aproveitando um mau posicionamento do guardião Ricardo Janota, o segredo esteve na forma como o Paredes encarou o jogo.

"Fomos muito rigorosos, sérios e a vitória acabou por nos sorrir. Sinto que não houve Taça, pois a nível de qualidade foi ela por ela. Equiparámo-nos ao Académico de Viseu e quem viu o jogo nem se apercebeu que estávamos perante equipas de escalões diferentes. Marcámos primeiro, depois eles empataram, não nos deixámos ir abaixo e conseguimos virar o resultado", avaliou Pedro Correia, que assumiu ter vivido "um dia muito especial, ao dar o contributo à equipa com dois golos".

Esta não foi a primeira vez que o jogador, de 32 anos, afastou um adversário das ligas profissionais. "Já consegui ir até aos quartos de final da Taça de Portugal com a camisola do Famalicão [2014/15], quando eliminámos o Paços de Ferreira do Paulo Fonseca [2-1] nos oitavos e depois tivemos o prémio de ir a Alvalade, jogar contra o Sporting, orientado pelo Marco Silva", recordou Pedro Correia, que voltou a enfrentar os leões em 2016/17, já sob o comando de Jorge Jesus, na mesma prova.

Contabilizando com as cores dos famalicenses uma vitória sobre o FC Porto (1-0), a contar para a Taça da Liga, antes de José Peseiro assumir o cargo de treinador, Pedro Correia avançou que no sorteio gostaria de encontrar o clube grande que lhe falta no currículo.

"Queria apanhar o Benfica, pois já joguei contra o Sporting e o FC Porto. Qualquer equipa do Campeonato de Portugal ambiciona jogar contra os grandes para se valorizar e se saísse algum deles seria um prémio", disse o avançado que na época passada não enfrentou os encarnados, também na III eliminatória, por só ter chegado ao plantel do Paredes em dezembro, proveniente do Vila Meã.

Com um recorde pessoal de 14 golos marcados pela AD Oliveirense, em 2012/13, Pedro Correia quer aproveitar esta campanha para voltar a aproximar-se desses registos.