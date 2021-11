Herói do Leça na Taça de Portugal admite: "Ainda espero jogar na I Liga..."

O jogador falou, no fim do jogo, sobre os seus sonhos e ambições

Diogo Rosado, autor do golo da vitória deste sábado do Leça sobre o Gil Vicente (1-0), na quarta ronda da Taça de Portugal, espera aproveitar a saga dos matosinhenses na prova para regressar à I Liga.

"Ainda espero jogar na I Liga, se for possível. Sei que é complicado, mas não impossível. Nestes jogos temos sempre muita gente a acompanhar e pessoas experientes no futebol, que sabem ver a qualidade dos jogadores. Tenho 31 anos, mas acho que não sou assim tão velho para voltar. Sinto-me um jogador mais preparado e sou totalmente diferente daquele que se estreou na I Liga há 10 anos", confidenciou aos jornalistas o médio, logo após o jogo, nas imediações do relvado do Estádio do Leça FC, em Leça da Palmeira.

O Leça, do Campeonato de Portugal, voltou a causar sensação na Taça de Portugal, ao eliminar surpreendentemente o Gil Vicente, da I Liga, por 1-0, com um golo de fora da área de Diogo Rosado, aos 65 minutos, após já ter afastado na ronda anterior o também primodivisionário Arouca (2-1 no desempate por penáltis, após 1-1 no prolongamento).

"Foi um momento de inspiração. Estava em zona de remate e só faz golo quem tenta. Pensei em tentar ser feliz dali e aconteceu. Um golo com esta importância é sempre especial. Acredito que ainda tenho capacidade para dar muito mais. Por vezes, é uma questão de falta de oportunidades, mas, neste momento, estou focado no Leça", notou.

Natural de Peniche, a antiga promessa do Sporting vincou a força coletiva do conjunto matosinhense, terceiro colocado da Série C do quarto escalão nacional, que se foi precavendo durante a semana para as dificuldades inerentes a um oponente da I Liga.

"Uma equipa deste calibre tem outros objetivos, mas a Taça de Portugal é sempre uma prova bonita. Não temos a obrigação de passar a eliminatória, mas tentámos desfrutar ao máximo. A motivação está sempre em alta para todos os jogadores. Queremos jogos destes, porque sabemos que são uma montra importante para quem atua nas divisões inferiores. Tentámos fazer contra o Gil Vicente o que fizemos diante do Arouca", admitiu.

Em plena época de estreia no Campeonato de Portugal, o quarto escalo do futebol luso, Diogo Rosado estreou-se a marcar ao sexto jogo pelos leceiros, que começaram o percurso rumo aos "oitavos" da prova "rainha" com triunfos sobre Lusitânia de Lourosa (1-0) e Sporting de Pombal (4-0).

"Vamos festejar hoje e amanhã [domingo], mas temos de mudar o chip já na segunda-feira. Quanto ao que vier a seguir na Taça de Portugal, esperamos jogar em casa, porque os nossos adeptos são fantásticos e apoiam-nos bastante. Não temos preferências, mas sabemos que vai ser difícil com qualquer adversário", concluiu o ex-internacional sub-21.

Bicampeão nacional de juniores pelo Sporting, pelo qual também venceu um campeonato de juvenis, Diogo Rosado cumpriu sucessivos empréstimos a Real Massamá, Penafiel e Feirense, antes de ingressar nos ingleses do Blackburn Rovers, no verão de 2012.

O regresso ao futebol luso aconteceu ao fim de meio ano, através do Benfica B, seguindo-se passagens por Vitória de Setúbal e Paços de Ferreira, além dos franceses do Arles-Avignon, dos cipriotas do Ermis, dos romenos do Gaz Metan, Farul e Concordia Chiajna e dos angolanos do Progresso de Luanda e do 1.º de Agosto, no qual se sagrou campeão.