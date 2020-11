Herói do Amora pede o Benfica para a próxima eliminatória da Taça de Portugal

Joca, autor do golo da vitória sobre o Feirense, garantiu que a equipa da margem Sul do Tejo trabalhou a semana inteira com o intuito de vencer e avançar na Taça de Portugal

Apurado para a próxima eliminatória da Taça após vencer na casa do Feirense (1-0), o Amora reclamou o estatuto de tomba-gigantes da ronda desta sexta-feira e o herói da noite já sonha em receber um grande na margem Sul do Tejo. "Gostava que nos calhasse o Benfica. Gostávamos de jogar com um grande, porque seria muito especial", atirou o avançado do Amora, em declarações ao canal 11.

Este também garantiu que a equipa trabalhou com o intuito de vencer e que nunca tratou a deslocação a Santa Maria da Feira como um passeio. "Sempre acreditámos que isto era possível. Trabalhámos durante a semana para vir aqui ganhar e nunca encarámos isto como um passeio para nos divertirmos. Foi isso que tentámos e conseguimos", assegurou.

Por fim, Joca - que celebra 28 anos este sábado - recordou o lance que valeu o golo da vitória do Amora sobre o Feirense: "É uma emoção muito grande. Estou contente pela vitória e agora vamos a festejar para baixo. Lembro-me que o Jordão estava a subir pela direita, acreditei e apareci ao segundo poste, que é o meu movimento de marca. Acreditei no meu colega, ele meteu-me a bola e eu marquei."