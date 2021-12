"Havia sempre problemas com a água quente e o Rúben Amorim resolveu o problema"

O fisioterapeuta Ivo Figueira trabalhou com o atual treinador do Sporting em Pina Manique e lembra as mudanças implementadas. Para este elemento do departamento médico do emblema lisboeta, Rúben Amorim foi um dos responsáveis pela profissionalização do Casa Pia, destacando a introdução dos treinos matinais

Rúben Amorim defronta esta quarta-feira o Casa Pia, clube onde teve a sua primeira experiência como treinador principal na época 2018/19. Da atual estrutura do emblema casapiano, apenas o fisioterapeuta Ivo Figueira trabalhou com o técnico do Sporting. "Como profissional, trouxe uma grande exigência e profissionalismo e, de ano para a ano, sentimos que isso foi uma grande vantagem. Por exemplo, foi com a chegada dele que começámos a treinar de manhã", recorda, a O JOGO.

Os novos métodos levados por Rúben Amorim fizeram-se sentir dentro de campo, mas também fora dele, dado que até ajudou a solucionar questões relacionadas com a canalização. "Havia sempre problemas com a água quente e ele, lá à sua maneira, falando com os diretores, conseguiu resolver esse problema. Para ele, o mínimo do profissionalismo era os jogadores terem água quente a seguir a um treino", conta Ivo Figueira, relatando um caso particular: "Houve uma fase em que fazíamos treinos bidiários. Um dia, tudo correu bem de manhã mas à tarde não havia água e ele cancelou o treino."

No que diz respeito à relação com o departamento médico, o agora treinador leonino também impôs algumas mudanças. "Numa das primeiras vezes que conversámos, disse-lhe que os jogadores costumavam fazer gelo dois dias antes do jogo. Olhou para mim com um ar muito espantado e sugeriu que isso tinha de acontecer todos os dias. Até fiquei preocupado, porque não tínhamos logística para isso. Mas lá começou a aparecer gelo todos os dias, por vezes era o clube a comprar ou então o próprio diretor desportivo ia a uma superfície comercial", realça.

Ivo Figueira conversa mais frequentemente com os adjuntos Carlos Fernandes e Adélio Cândido, mas enviou uma mensagem a Amorim depois do sorteio: "Disse que, no ano passado, o Sporting estava com a estrelinha, mas que agora é o Casa Pia que está nessa situação. Acredito que vamos ter oportunidade de conversar e tirar fotografias."