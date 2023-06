Há mais do que o troféu em disputa no Jamor: saiba quanto ganha o vencedor da Taça

Taremi e Abel Ruiz, dois avançados que estarão em ação no Jamor

Braga e FC Porto jogam a partir das 17h15 deste domingo e há um valor monetário também em causa.

Braga e FC Porto jogam a partir das 17h15 deste domingo a final da Taça de Portugal e nem só o troféu está em disputa. O vencedor da prova encaixará, no total, 600 mil euros, o dobro do valor que ambas as equipas alcançaram no percurso até ao Jamor.

Minhotos e dragões já receberam uma verba próxima dos 300 mil euros pelo desempenho ao longo da prova e será esse o valor que o vencedor desta tarde irá arrecadar. Já o finalista vencido terá direito a 150 mil.

Depois de ter conquistado a dobradinha na temporada passada, o FC Porto tenta juntar a prova rainha à Taça da Liga, que ergueu em janeiro, ao vencer o Sporting no jogo decisivo, por 2-0. Isto sem esquecer a Supertaça conquistada contra o Tondela no arranque da temporada.

O Braga, que terminou o campeonato no terceiro lugar, ganhou aos dragões na última vez que os dois clubes discutiram o troféu, em 2016, impondo-se no desempate por grandes penalidades (4-2, após empate 2-2 no tempo regulamentar e prolongamento) e desforrando-se da derrota sofrida frente aos portuenses nas finais de 1977 (1-0) e 1998 (3-1).

O troféu conquistado há sete anos é um dos três que constam do palmarés dos minhotos, vencedores da prova também em 1966 e 2021, enquanto o FC Porto já ostenta 18 cetros, mais um do que o Sporting e menos oito em relação ao recordista Benfica (26).