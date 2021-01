"Gostaríamos de ter as mesmas condições do Rio Ave e um dia mais de recuperação"

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, lamenta o pouco tempo de descanso da equipa, que 72 horas antes do jogo para a Taça de Portugal jogou em Chaves

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, atribuiu favoritismo ao Rio Ave, mas mesmo fazendo alterações no onze inicial, acredita que é possível "inverter as probabilidades teóricas" para o jogo desta terça-feira, em Vila do Conde, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

"Considero que o Rio Ave obviamente é favorito. Construiu uma equipa para disputar a qualificação para a Liga Europa, já disputaram o acesso à fase de grupos, tem muita qualidade individual e como tal são favoritos. Mas esse favoritismo na parte teórica depois tem que ser comprovado no campo. E no campo nós temos as nossas ambições e esperamos que as probabilidades possam ser invertidas dentro do campo", disse esta segunda-feira.

Receita para contrariar o favoritismo do Rio Ave: "A receita será a que tem sido aplicada jogo após jogo. A nossa força assenta no coletivo, um jogo que tenta dar qualidade à bola, criar ocasiões de golo que sejam boas e que nos permitam finalizar as ações. Se estivermos ao nosso melhor nível poderemos equilibrar um pouquinho mais essas probabilidades".

O que é um Estoril ao melhor nível: "Estar no melhor nível é soltar-se, não ter receio de fazer o que tem feito até hoje, assumir o jogo, saber avaliar o risco de cada bola, saber interpretar cada momento, os espaços que são de explorar. Se a equipa tiver essa capacidade, como tem tido, as probabilidades teóricas poderão ser um bocadinho diferentes".

Preparação idêntica e alterações na equipa: "Não fazemos qualquer distinção pela qualidade do adversário. Gostaríamos de ter as mesmas condições do adversário e um dia mais de recuperação, o jogo será disputado 72 horas depois do último [sábado, em Chaves]. A equipa demonstrou capacidade de trocar jogadores e manter-se competitiva. Irão ser feitas algumas alterações. Vou manter a rotação. O Thiago Silva será certamente o guarda-redes".