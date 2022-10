Declarações de Gonçalo Barreiras autor do golo do Caldas na segunda parte do jogo com o Benfica, partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal

Qual foi o sentimento neste jogo: "Ver a [Estádio da] Mata cheia, quanto mais marcar um golo e poder levar a luta até final do jogo"

Esperava que António Silva falhasse: "Sabíamos que podiam facilitar um pouco, queiramos ou não, somos uma equipa muito mais fraca do que eles, mas acreditámos e lutamos. É um lance que eu acreditei até ao fim e nós todos acreditamos até o fim. O golo não é só meu, é da equipa toda."

Como explica a finalização: "É treino, não há palavras para justificar. Não foi um golo só meu, da equipa toda. A nossa luta é o campeonato, vamos lutar todos os jogos para ganhar. E vamos isso".