Golo de penálti coloca Nacional nos "oitavos" da Taça de Portugal

Dudu deu o triunfo ao Nacional sobre o Tondela, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Um golo de Dudu, de grande penalidade, aos 75 minutos, permitiu esta quarta-feira ao Nacional 'carimbar' a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Tondela 1-0, no Funchal.

O encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal decorreu no Estádio do Marítimo, uma vez que os alvinegros foram punidos com um jogo de interdição do seu estádio devido a um processo disciplinar por não ter cumprido com as normas relativas à covid-19, no encontro ante o Estoril, para a Taça da Liga da época passada.

As duas formações, da II Liga, disputaram um jogo fraco na primeira metade, com um futebol desprovido de ideias, mas este mudou na etapa complementar, na qual os nacionalistas entraram melhor e ameaçaram a baliza dos 'beirões', em duas ocasiões, aos 48, pelo recém-entrado André Sousa, e aos 57, quando Rúben Macedo atirou a rasar o poste da baliza contrária.

Os madeirenses adiantaram-se no marcador através de uma grande penalidade convertida por Dudu, ao minuto 75. O árbitro Manuel Mota atribuiu castigo máximo ao Tondela por mão na bola de Ricardo Alves.

A partida ganhou outra vida nos minutos finais, com o Tondela a dar tudo para chegar, pelo menos, ao empate, mas o Nacional conseguiu segurar a preciosa vantagem.

Jogo realizado no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Nacional - Tondela, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Dudu, 75 minutos (grande penalidade).

Equipas:

Nacional: Rui Encarnação, Gustavo Silva, Clayton, Rafael Vieira, José Gomes (André Sousa, 46), Danilovic, Carlos Daniel, Francisco Ramos (Sérgio Marakis, 63), Rúben Macedo (Witi, 63), Zé Manuel (Bruno Gomes, 84) e Dudu (Luís Esteves, 81).

(Suplentes: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vitor, Bruno Gomes, Luís Esteves, Witi, Sérgio Marakis, Pipe Gomez e André Sousa).

Treinador: Filipe Cândido.

Tondela: Babacar Niasse, Marcelo Alves, Ricardo Alves (Rúben Fonseca, 81), Jota, Tiago Almeida, Bebeto, Pedro Augusto (Simão Duarte, 81), Khacef, Telmo Arcanjo, Cuba (Matias Lacava, 64) e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Tear, Alcobia, Rúben Fonseca, Dário Miranda, Matias Lacava, Betel Munhungo e Simão Duarte).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para José Gomes (16) e Ricardo Alves (73).

Assistência: 224 espectadores.