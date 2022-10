Golo de João Faria eliminou Sporting: "Vamos festejar hoje e amanhã..."

Declarações de João Faria, autor do golo no Varzim-Sporting (1-0), partida da terceira eliminatória na Taça de Portugal

Golo decisivo: "É um sentimento muito grande marcar pelo Varzim, no estádio da minha infância, na minha terra natal. É um orgulho muito grande nestes meus colegas. Vamos festejar hoje e amanhã e depois pensar no jogo com Montalegre."

O lance decisivo:" Estivemos os noventa minutos concentrados para ganhar, trabalhámos a bola parada correu tudo certo a 99%. Para ser a 100 por cento tinha de ser na Póvoa de Varzim, mas estamos todos muito felizes. Que encham o estádio no próximo jogo que vai ser muito lindo."

Sobre o jogo: "Um clube como o Sporting quando mete a carne toda no assador,... Estivemos todos sempre organizados, tínhamos a lição bem estudada para estarmos a perder, a vencer, empatados..."

Objetivos: "O Varzim sonha com o quê? Com nada. Vamos festejar e depois vamos pôr os pés no chão e ganhar jogo a jogo, com raça".