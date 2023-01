Golo de Cádiz no prolongamento leva o Famalicão aos quartos da Taça de Portugal

Jogadores do Famalicão festejam no balneário

O Famalicão bateu o Leixões por 2-1 e segue em frente na Taça de Portugal

O Famalicão apurou-se hoje para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol ao bater fora o Leixões, por 2-1, após prolongamento, num jogo em que Cádiz marcou o golo decisivo.

Os famalicenses adiantaram-se no marcador com um golo do lateral direito Alexandre Penetra aos 77 minutos, Thalis empatou na transformação de um penálti cometido sobre o guarda-redes Leixões aos 90+4 e Cádiz fez o 2-1 para os visitantes na segunda parte do prolongamento, aos 109 minutos.

O Leixões dominou a primeira parte, arriscou e rematou mais, e teve as duas únicas ocasiões claras de golo neste período, a primeira por Fabinho, aos oito minutos, e a segunda pelo central Calasan aos 32. Fabinho, isolado, rematou e permitiu a defesa a Luíz Junior e o central Calasan, à vontade, fez o mais difícil que foi não marcar.

O Famalicão, da I Liga, desiludiu então pela sua atitude muito pouco empenhada e pela incapacidade para sair para o ataque e só deu um ar da sua graça no ataque aos 36 minutos, através de um cruzamento tenso da esquerda que Stefanovic defendeu a dois tempos.

Os visitantes melhoraram depois do intervalo, mas o Leixões manteve-se confiante e coeso e até foi a primeira equipa a criar perigo neste período, com um remate forte de Thalis que Luiz Júnior sacudiu com os punhos.

O encontro estava numa fase indefinida quando o Famalicão construiu um ataque rápido pelo lado esquerdo e fez o 1-0, aos 77 minutos, num lance em que, na sua parte final, intervieram Zaydou, Cádiz, Ivo Rodrigues e Alexandre Penetra, tendo este batido Stefanovic com um remate cruzado.

Ivan Jaime esteve quase a fazer o segundo golo para o Famalicão (85), Ricardo Valente podia ter empatado (90+1) e, já nos descontos, no tudo por tudo leixonense, o guarda-redes Stefanovic subiu à grande área contrária e ganhou uma grande penalidade ao ser carregado por Cádiz num despique aéreo (90+4).

Faltava um minuto para o jogo terminar, mas Thalis não tremeu com a responsabilidade, bateu Luiz Júnior e levou, assim, o jogo para um prolongamento que era então o mínimo que o Leixões merecia pela forma destemida como enfrentou o seu oponente e pelas oportunidades de golo criadas.

O Famalicão aparentou melhor condição física no prolongamento e acabou por fazer o 2-1 final no seguimento de um contra-ataque em que o médio ofensivo Zaydou, novamente, foi decisivo. O jogador francês cruzou da esquerda para o lado oposto, Miguel Ângelo falhou a interceção e Cádiz, nas suas costas, aproveitou e marcou.

Cádiz redimiu-se, assim, do penálti cometido sobre Stefanovic, mas estragou o seu trabalho, pois foi expulso aos 114 minutos com o segundo cartão amarelo, seguido do vermelho, e por isso vai falhar a visita da sua equipa ao Estádio do Dragão, no domingo, para defrontar o FC Porto para 16.ª ronda da I Liga.