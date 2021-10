Gil Vicente goleia Condeixa e segue em frente na Taça de Portugal

Redação com Lusa

Gil Vicente venceu com facilidade o último classificado da série D do Campeonato de Portugal.

O Gil Vicente venceu este domingo o Condeixa por 5-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal realizado em Condeixa-a-Nova, garantindo tranquilamente o apuramento.

Uma equipa de segundas linhas - Ricardo Soares apresentou um onze totalmente diferente, relativamente ao último jogo na Liga Bwin - foi suficiente para a equipa de Barcelos vencer com facilidade o último classificado da série D do Campeonato de Portugal.

Apesar da entrega, o Condeixa somou um conjunto de erros fatais e, depois, a maior valia técnica do Gil Vicente contribuiu para o resultado final desnivelado.

O Condeixa ainda tentou aproveitar a Taça de Portugal para mostrar serviço e começou o jogo irreverente, com Evaristus a animar a plateia com arrancadas na esquerda.

Mas a diferença de andamento rapidamente se revelou. Aos 12 minutos, numa das primeiras falhas do Condeixa, o guarda-redes Vítor Nogueira colocou a bola nos pés de Matheus Bueno e, na insistência, Boubacar fez o primeiro golo com um remate de pé esquerdo, com um ressalto pelo meio antes de entrar na baliza.

O Condeixa esboçou uma reação e, aos 25 minutos, Diogo Silva até evitou o empate, num cabeceamento de Tiago Crachat, após uma saída imperfeita de Andrew.

Mas Gil Vicente retomou o controlo das operações e foi explorando a permeabilidade do Condeixa.

Aos 38 minutos, um bom trabalho individual de Boubacar redundou no 2-0, com um remate cruzado ao ângulo superior.

Procurando reentrar na luta pela eliminatória, o Condeixa lançou Abbas para o ataque e empurrou o Gil Vicente para a sua área, no início da segunda parte.

Mas o Gil Vicente mostrou-se novamente letal: em dois minutos, aos 73 e 74, Diogo Silva fez o 3-0 na recarga após erro de Vítor Nogueira e, depois, Samuel Lino rematou rasteiro para o 4-0. Já nos descontos, Samuel Lino fez o 5-0 final.

O Gil Vicente, que não ganhava há seis jogos, quebrou em Condeixa essa sequência negativa, seguindo em frente para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Equipas:

- Condeixa: Vítor Nogueira, Tiago Crachat (Flávio Coutinho, 65), Tiago Gomes, Mateus Lima, Da Silva (Ryan Mingachos, 80), Duda, Tomás Santos, Manuel Garruço (João Simões, 80), Luís Rodrigues (Diogo Mingachos, 65), Bernardo Lourenço (Abbas, 46) e Evaristus.

(Suplentes: Diogo Sá, João Simões, Abbas, Ryan Mingachos, Jaidon Reynolds, Flávio Coutinho e Diogo Mingachos).

Treinador: Roberto Cleto.

- Gil Vicente: Andrew, Hackman, Maidama (Pedrinho, 68), Diogo Silva, Henrique Gomes, Jean Irmer (Lucas Cunha, 68), Boubacar (Samuel Lino, 68), Matheus Bueno (Caiado, 76), Leautey, Aburjania e Élder Santana (Calero, 76).

(Suplentes: Ziga Frelih, Lucas Cunha, Pedrinho, Calero, Caiado, Samuel Lino e Murilo).

Treinador: Ricardo Soares.

Árbitro: Fábio Melo (Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Boubacar (36), Maidama (46) e Jean Irmer (50).

Assistência: Cerca de 600 espectadores.