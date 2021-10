Gabrielzinho foi a figura do Rio Ave-Boavista: "Senti que podia fazer a diferença"

Habitualmente titular na esquerda do ataque, o extremo começou, desta vez, como suplente, e fez toda a diferença quando saiu do banco, protagonista de três momentos com fugas espetaculares

A eliminatória já estava favorável ao Rio Ave, quando Gabrielzinho entrou, no entanto o Boavista estava vivo, à procura do empate, e ninguém se atreveria a apostar quem iria seguir em frente na Taça de Portugal. Ao minuto 67, o extremo foi lá para dentro e não precisou de muito tempo para fazer estragos irreparáveis no adversário da Liga Bwin.

Aliás, bastaram três arrancadas para que se tornasse na grande figura da estrondosa goleada, por 4-0, sobre o Boavista, resultado surpreendente pelo facto de o Rio Ave estar, esta época, na Liga SABSEG. Com uma velocidade estonteante, Gabrielzinho começou por assistir Guga Rodrigues no 2-0, mas o melhor ainda estava para vir: entre os 86 e os 88 minutos, em jogadas tiradas a papel químico, o extremo voou entre os defesas e marcou dois golos com remates colocados.

"Senti que podia fazer a diferença, porque eles estavam a perder por 1-0 e teriam que atacar. Consegui aproveitar os espaços e como eles estavam um pouco cansados, entrei fresco e consegui realmente fazer a diferença", explicou o atacante brasileiro, 25 anos, que está a protagonizar um arranque de época "muito bom", com sete golos marcados, um recorde na carreira.

"Não tenho uma meta, mas, sempre que entrar em campo, quero contribuir, marcando ou fazendo assistências [tem duas, n.d.r.] e, no final, vejo quais são os números. O meu foco é o coletivo", assegurou, "feliz por estar a viver este momento".

Sobre as ambições na Taça de Portugal, prova em que o Rio Ave já atingiu a final por duas vezes - 1984 e 2014 -, Gabrielzinho apenas garantiu: "Vamos entrar em todos os jogos para ganhar".