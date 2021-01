FPF já deu o aval: Estrela da Amadora-Benfica vai ter VAR 

A Federação Portuguesa de Futebol já deu o aval e falta agora uma última vistoria para confirmar que o Estádio José Gomes tem todas as condições para receber encontros que disponham de VAR, uma medida que aponta, naturalmente, ao Estrela da Amadora-Benfica, para a Taça de Portugal, a realizar no próximo dia 12.

O recinto da Reboleira, aliás, está substancialmente melhorado relativamente aos últimos anos. O projecto do Estrela, liderado por André Geraldes - presidente da SAD, ex-diretor geral do Sporting e um dos responsáveis pela subida do Farense à I Liga -, "continua a dar passos seguros", com a equipa a ocupar o primeiro lugar da série G do Campeonato de Portugal, sem derrotas.

O duelo com o Benfica, nos oitavos de final da Taça, será, segundo os seus responsáveis, uma boa oportunidade para dar a conhecer aos adeptos do futebol um Estádio José Gomes com um "relvado completamente renovado e instalações preparadas para as competições profissionais".