Conhecidos os dias e horas dos jogos dos quartos de final da Taça de Portugal

Leça e Sporting dão o primeiro pontapé na próxima fase eliminatória da prova-rainha

Os quatro próximos jogos da Taça de Portugal, relativo os quartos de final da prova, serão jogados entre 11 e 13 de janeiro de 2022, anunciou, esta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol.

No dia 11, o (sensacional) Leça (CdP) recebe o "gigante" Sporting a partir das 20h45, em jogo que será transmitido pela TVI. No dia seguinte, à mesma hora, o FC Porto atua em Vizela, duelo cuja transmissão será feita pelo mesmo canal televisivo.

Ainda no dia 12, o Rio Ave enfrenta o forasteiro Tondela, a partir das 18h45, enquanto o anfitrião Portimonense mede forças com o Mafra (II Liga), em 13 de janeiro. As duas partidas a eliminar da Taça de Portugal serão transmitidas pela Sport TV.

A partir das meias-finais, a competição é disputada em dois jogos. Os da primeira mão estão previstos entre 1 a 3 de março e dos da segunda para 19 a 21 de abril. Caso o Sporting e o FC Porto vençam, enfrentam-se antes da final.

DIA 11 (terça-feira)

20h45 Leça x Sporting CP (TVI)

DIA 12 (quarta-feira)

18h45 Rio Ave x Tondela (Sport TV)

20h45 FC Vizela x FC Porto (TVI)

DIA 13 (quinta-feira)

20h45 Portimonense x CD Mafra (Sport TV)