Foi com goleada que o Leixões agarrou o bilhete para a quarta eliminatória

O Leixões, da Liga SABSEG, goleou , em casa, o Vilaverdense, do Campeonato de Portugal, por 5-1, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, e apurou-se para a fase seguinte da prova.

Os visitantes, que lideram a Série A do Campeonato de Portugal sem derrotas e com 13 pontos em cinco jogos, sofreram a sua primeira derrota oficial nesta época, tendo resistido ao poderio leixonense quase até ao intervalo.

Sapara ameaçou marcar aos 41 minutos através de uma jogada individual e conquistou um canto do qual iria surgir o 1-0. Kiki bateu esse canto e Yuri, ao primeiro poste, cabeceou forte e abriu o marcador, apesar da estirada de Pedro Freitas.

O Leixões esteve melhor na segunda parte e Kiki fez o 2-0 no seguimento de uma jogada de insistência iniciada por Diogo Leitão e de um primeiro remate ao poste esquerdo da baliza adversária.

O Vilaverdense pode queixar-se da forma como Baptista falhou um golo de baliza aberta, aos 53 minutos, até porque Jeferson Encada elevou para 3-0 dois minutos depois, finalizando um cruzamento da esquerda de Kiki.

Os visitantes reagiram e lograram reduzir aos 66 minutos, por Zé Pedro Cerqueira, que surgiu ao segundo poste e aproveitou uma saída deficiente de Stefanovic para cabecear para baliza e marcar.

O golo espevitou um pouco o Vilaverdense, mas o Leixões acabou com as dúvidas que ainda poderia haver quanto ao vencedor através de um livre direto que Thalis transformou no 4-1 com um remate colocado.

Luan Santos, outro suplente leixonense que fez o gosto ao pé neste encontro, tal como Encada e Thalis, fez o resultado final aos 76 minutos, cabeceando com êxito um cruzamento de Seck, numa altura em que as forças do Vilaverdense já estavam quase no fim.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Vilaverdense, 5-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Yuri, 41 minutos.

2-0, Kiki, 51

3-0, Jeferson Encada, 63

3-1, Zé Pedro Cerqueira, 66

4-1, Thalis, 74

5-1, Luan Santos, 76)

Equipas

- Leixões: Stefanovic, João Amorim, Gustavo França, Leo Bolgado, Seck (Luisinho, 79), Ben Hassan, Nduwarugira (Thalis, 57), Diogo Leitão (Aymbire, 70), Kiki, Sapara (Jeferson Encada, 57) e Yuri (Luan Santos, 70).

(Suplentes: Beunardeau, Wendel, Aymbire, Luisinho, Jefferson Encada, Luan Santos e Thalis).

Treinador: José Mota

Vilaverdense: Pedro Freitas, Gabi (Edmilson, 75), Zé Pedro Cepeda, Laércio, Ruizinho (André Soares, 89), Diogo Silva (Baptista, 59), Nandinho, André Soares, Armando Lopes (Bruno Silva, 59), Gonçalo Teixeira e Zé Pedro Cerqueira

(Suplentes: Cajó, André Tavares, Bruno Silva, Tomás Gama, Miguel Pereira, Baptista e Edmilson).

Treinador: Ricardo Silva.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gabi (53), Ruizinho (71), Jeferson Encada (89) e Thalis (90+2).

Assistência: 835 espectadores.