Filipe Martins: "Sporting teve mérito na forma como nos manteve longe da baliza"

Declarações do treinador do Casa Pia em reação à derrota com o Sporting (1-2), em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, no Estádio Pina Manique

Reação: "Foi um jogo bem disputado. Na primeira parte, conseguimos colocar em prática o nosso plano de jogo de forma mais assertiva, mais pressionantes, a criar perigo. Depois do nosso, inconscientemente, não fomos tão condicionantes, o Sporting criou muita indefinição no corredor direito deles, ao Poloni, o nosso ala esquerdo. O empate deu tranquilidade ao Sporting. Queríamos manter a vantagem para abordar a segunda parte de outra forma."

Experiência: "Quisemos subir as linhas, mas a experiência do Sporting, a capacidade em manter a bola, alguma ansiedade nossa, a partir da altura em que eles ficaram em inferioridade numérica, pensando que podíamos jogar mais rápidos ou mais diretos, fez diferença. Devíamos ter feito as coisas com mais calma. Compreendo a ansiedade na discussão da eliminatória. O nosso pior período foi quando o Sporting ficou com dez jogadores. O Sporting teve mérito na forma como soube manter-nos afastado da baliza dele."

Elogio: "Fomos competitivos contra a melhor equipa portuguesa. Os jogadores devem ficar orgulhosos, não só por este jogo, mas por toda a época. Acima de tudo, quisemos mostrar aos que estão menos atentos ao que é o Casa Pia atualmente."