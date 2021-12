Filipe Martins revela que chegou a ser abordado para treinar o Sporting B

O treinador Filipe Martins, do Casa Pia, assumiu que chegou a ser abordado para comandar a equipa B do Sporting

A cumprir a segunda época no comando técnico, Filipe Martins tem sido um dos responsáveis pelo bom trajeto do Casa Pia nos últimos dois anos na Liga SABSEG. Contudo, o caminho do treinador podia ter sido diferente, com possibilidade de estar a defender hoje as cores do Sporting, adversário desta quarta-feira.

"Houve uma reunião informal com o Rúben Amorim e o Hugo Viana onde me abordaram para treinar a equipa B, algo que acabou por não se concretizar. Depois apareceram-me outros projetos", recorda, a O JOGO.

A relação profissional com Rúben Amorim acabou por não se efetivar, mas Filipe Martins não esconde uma grande admiração pelo homólogo leonino.

"Gosto da forma dele comunicar e de estar no futebol. Não posso dizer que somos amigos, mas acredito que temos uma empatia comum. Partilhamos algumas coisas parecidas, não vou dizer que tenho o mesmo potencial do que ele, mas existem coisas com as quais me identifico", sublinha, garantindo que Amorim vai ser bem recebido em Pina Manique: "Foi uma pessoa importante para este clube e esse reconhecimento tem de lhe ser atribuído, mas não vamos prestar vassalagem."