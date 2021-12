Filipe Martins quer dificultar tarefa ao Sporting: "Sonhar não paga imposto"

Técnico do Casa Pia fez a antevisão à partida dos oitavos de final da Taça de Portugal

O treinador do Casa Pia disse esta terça-feira que o clube pretende mostrar a Rúben Amorim, na receção ao Sporting, dos "oitavos" da Taça de Portugal , a evolução do clube desde a saída do técnico, em 2018/19.

"Não temos nada a perder, temos tudo a ganhar. Queremos demonstrar a qualidade e a organização desta equipa, mostrar um pouco aos adeptos do futebol o quanto o Casa Pia se transformou e mostrar mesmo ao Rúben que, desde que ele saiu, vai encontrar um clube muito mais evoluído do que deixou", afirmou Filipe Martins, aos jornalistas.

Na antevisão ao duelo com o campeão nacional, no Estádio Pina Manique, em Lisboa, o timoneiro dos "gansos", da Liga Portugal SABSEG, lembrou todo o trabalho desenvolvido por Rúben Amorim na mudança do paradigma e da mentalidade do Casa Pia, tendo apelidado o jovem treinador como a "pedra basilar" do crescimento do histórico conjunto lisboeta.

"O Rúben vai perceber que o Casa Pia é um clube com uma nova administração, que trouxe investimento e inovação ao clube. Vai chegar aqui e ficar orgulhoso por ver que o caminho está a ser feito com muito profissionalismo e dedicação", realçou o técnico.

Em relação ao encontro, Filipe Martins assegurou que "o balneário está tranquilo" e com mentalidade idêntica às partidas do campeonato, embora exista "uma motivação extra", sem que mude a ambição de vencer, mas cientes das possibilidades reduzidas.

"A Taça é uma festa. Temos de desfrutar do jogo e do momento, sabendo que temos as nossas possibilidades, mais reduzidas que o normal, mas vamos sonhar. Sonhar não paga imposto", sublinhou, agradecendo o apoio sentido pela boa prestação na Liga Portugal SABSEG.

O Casa Pia ocupa a quarta posição do escalão secundário e está na luta pela subida à Liga Bwin, mas vem de dois desaires consecutivos, que, contudo, não abalam o sentimento em relação ao confronto com o Sporting, no qual irá fazer cinco alterações no "onze".

"Nesta casa não estamos habituados a perder e não gostamos de perder, mas temos consciência de que o nosso processo vai passar por altos e baixos. Este encontro até é o melhor que nos podia acontecer. Quando a nossa fase negativa são duas derrotas seguidas, é sinal de que estamos a fazer um bom trabalho", notou o amadorense.

Este será o primeiro duelo entre Casa Pia e Sporting em 82 anos, mas Filipe Martins não vai pegar na história para motivar os seus jogadores, pois neste tipo de jogos a motivação está "sempre ao mais alto nível", tendo a responsabilidade de "respeitar os pergaminhos" do clube contra quem for, para levar a equipa a "patamares superiores".

A partida entre Casa Pia, da Liga Portugal SABSEG, e Sporting, da Liga Bwin, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, está agendada para as 20:45 de quarta-feira, no Estádio Pina Manique, em Lisboa, com arbitragem de Rui Costa, da associação de futebol do Porto.