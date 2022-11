"Fico com uma azia do car*** e não vou dormir, vou ver o jogo duas ou três vezes"

Declarações de Ricardo Sousa, treinador do Mafra, após a derrota com o FC Porto (3-0) na Taça de Portugal

Análise: "Seria muito fácil jogar com dez atrás da linha da bola. Mas seria injusto com os meus jogadores. Infelizmente o FC Porto marcou de canto. A jogar da maneira como jogámos, se o 0-0 perdurasse um bocadinho mais, podíamos ter enervado um bocadinho o FC Porto. Os meus jogadores deram tudo por tudo. Se fizéssemos o 2-1 faríamos tremer o FC Porto, tivemos oportunidades e tivemos de novo ineficácia, como nos acontece na II Liga, e o FC Porto marcou o terceiro. Sabíamos que era o campeão nacional, tínhamos de minimizar os erros, mas pela atitude saímos de cabeça erguida."

Satisfeito com performance? "Satisfeito não me deixa. Fico com uma azia do car*** sempre que perco. Hoje não vou dormir, lido mal com derrotas. Foi difícil, não podia abdicar do ADN da equipa do Mafra. Não estaria a ser justo se abdicasse de tudo quilo que lhes tenho passado. Sei que pedi riscos para fazerem o que têm feito contra o campeão nacional, mas não foi por isso que perdemos. O que nos perjudicou foi o golo tão cedo. Com o 2-1 o jogo teria uma história diferente. Dignificámos uma festa bonita em Mafra, acho que nunca teve tanta gente num jogo de futebol, fizeram esforço para ter mais duas bancadas. Desfrutámos do dia e é uma aprendizagem para o futuro."

Estratégia: "Tentámos fazer pressão mais alta, impedir que os alas criassem dificuldades. Não conseguimos marcar e o golo ficou sentenciado. Objetivo era passar, mas é um objetivo falhado. Não gosto de ter objetivos falhados. Vou ver o jogo duas ou três vezes durante a noite para detetar erros, para não cometer erros já contra o Leixões e conseguir um resultado diferente."

Defrontar a antiga equipa: "Fez parte de mim, é o clube que me formou, é dignificante defrontar a minha casa mãe."