Filipe Cândido, treinador do Mafra, falou depois da derrota, por 2-0, diante do Sporting: O jogo foi válido para os quartos de final da Taça da Liga

Sobre o jogo: "Estou satisfeito com a exibição, mas triste com o resultado final. Procuramos na primeira parte controlar, dando a iniciativa ao Sporting, que jogava em casa. Fomos muito rigorosos no aspeto defensivo, sem bola, mas conseguimos controlar os espaços e não me lembro de uma oportunidade do Sporting. Procurámos as nossas oportunidades e sentimos que, à medida que o tempo fosse passando, podíamos enervar o Sporting."

Erros: "Fica um amargo de boca por terem sido dois erros individuais a ditar o resultado final, mas estou orgulhoso do trajeto feito até aqui e do trabalho dos jogadores."

Boa ideia: "Tentamos ter uma ideia positiva e, a partir dela, criar mais oportunidades e aumentar a probabilidade de vencer jogos. Procuramos potenciar os jogadores, pensando jogo a jogo, sendo fiéis às nossas ideias e princípios. Queremos gostar de nos ver e que gostem de ver a nossa equipa jogar".