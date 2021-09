Felgueiras elimina Chaves: " Começámos tarde a formar o plantel..."

Declarações após o jogo Felgueiras 1932 - Chaves, que terminou com a vitória dos felgueirenses, por 2-0, em jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal

Bruno China (treinador do Felgueiras 1932): "Foi uma vitória inteiramente justa, contra um adversário de grande valor e com grandes jogadores. Penso que os meus jogadores mostraram um grande compromisso, a motivação era grande e estou muito contente com a prestação deles. Começámos tarde a formar o plantel, mas o compromisso dos jogadores com as nossas ideias tem sido incrível, as coisas estão a correr bem e só queremos prolongar estes momentos".

Vítor Campelos (treinador do Desportivo de Chaves): "Aconteceu Taça. No início do jogo tivemos algumas contrariedades, com as substituições que tivemos de fazer, o que nos condicionou, e confesso que era uma prova em que queríamos chegar o mais longe possível. Estamos tristes, porque deveríamos ter feito mais, mas isso já é passado. Agora já estamos focados no jogo com o Benfica B."