Feirense vence Nacional após prolongamento e segue em frente na Taça

O Feirense venceu o Nacional (3-1) e apurou-se para a fase seguinte da Taça de Portugal.

O Feirense venceu este domingo o Nacional por 3-1, após prolongamento, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal e futebol, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

O Nacional adiantou-se no marcador com um golo de Witi, aos 44 minutos, mas o Feirense empatou por André Rodrigues, aos 51 minutos, registando-se uma igualdade no final do tempo regulamentar.

No prolongamento, os golos de Jorge Teixeira (105) e Petkov (108) consumaram a reviravolta no marcador para o Feirense e o respetivo apuramento para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Depois de um início equilibrado, em que as oportunidades de golo escassearam, foi o Nacional quem chegou à vantagem ainda antes do intervalo, num golo de Witi, aos 44 minutos, que rematou forte e colocado para a baliza de Bruno Brígido, depois de ter aproveitado uma falha da defesa do Feirense.

A resposta da equipa de Rui Ferreira surgiu no início da segunda parte, quando Jorge Teixeira serviu André Rodrigues à entrada da área, com o avançado a rematar colocado para o golo do empate, aos 51 minutos.

O Nacional ficou reduzido a 10 aos 80 minutos, após expulsão de Camacho, por acumulação de cartões amarelos, e o Feirense ainda dispôs de oportunidade para se colocar em vantagem, mas Rui Encarnação negou o golo a Vargas, na sequência de um livre direto.

Com o empate no final do tempo regulamentar, o Feirense foi mais acutilante no prolongamento, com Oche a obrigar Rui Encarnação a uma defesa apertada após um remate junto ao poste, aos 92 minutos.

A fechar a primeira parte do prolongamento, o Feirense passou para a frente do marcador, quando Jorge Teixeira cabeceou com eficácia após um cruzamento de Tiago Dias na esquerda, aos 105 minutos.

No início da segunda parte do prolongamento, o Feirense consumou o triunfo sobre o Nacional com um golo de Petkov, que de cabeça deu a melhor sequência a um cruzamento de Latyr, aos 108 minutos.

Equipas:

- Feirense: Bruno Brígido, Vargas (Oche, 91), Sidney, João Pinto (Tony, 98), Bruno (Washington, 106), Tiago Dias, Manu, Latyr, André Rodrigues (Palacios, 106), João Paulo (Jorge Teixeira, 46) e Charles (Petkov, 57).

(Suplentes: Arthur, Washington, Palacios, Petkov, Tony, Jorge Teixeira e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

- Nacional: Rui Encarnação, Rúben Freitas (Baiano, 27), Suliman, Júlio César, André Sousa, Witi (Alhassan, 84), Francisco Ramos (Konté, 97), Danilovic (Jota, 68), Camacho, Vítor Gonçalves (Marco Matias, 84) e Rochez (Dudu, 97).

(Suplentes: Baiano, Alhassan, Konté, Rui Correia, Marco Matias, Jota e Dudu).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno (08), Júlio César (29), Camacho (43 e 80), João Pinto (68), Witi (75), Vargas (79), Alhassan (89), Petkov (90+2), Baiano (90+4) e Washington (117). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Camacho (80).

Assistência: cerca de 400 espectadores.