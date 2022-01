FC Porto vence Vizela e vai defrontar Sporting nas meias-finais da Taça

O ​​​​​​​FC Porto vai agora defrontar o Sporting, que eliminou o Leça (4-0), nas meias-finais, disputadas a duas mãos, num confronto entre duas equipas que já venceram a competição por 17 vezes.

O FC Porto venceu o Vizela por 3-1, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, e vai agora defrontar o Sporting nas meias-finais da competição.

Em Vizela, o FC Porto adiantou-se no marcador aos oito minutos, com um golo do colombiano Uribe, mas a equipa da casa, afetada por vários casos do coronavírus, chegou ao empate, aos 24, pelo brasileiro Cassiano. Fábio Vieira, aos 65, de grande penalidade, e o 'canarinho' Evanilson, aos 89, garantiram o triunfo dos "dragões".

O FC Porto vai agora defrontar o Sporting, que eliminou o Leça (4-0), nas meias-finais, disputadas a duas mãos, num confronto entre duas equipas que já venceram a competição por 17 vezes.